Скидка на технологичность

Малые технологические компании (МТК) вскоре смогут рассчитывать на льготное кредитование по ставке, не превышающей 3% годовых. Для этого МТК подключат к действующей программе кредитования высокотехнологичных и инновационных компаний малого и среднего бизнеса. Максимальный размер кредита для «новичков» составит 1 млрд руб.— что вдвое больше, чем для организаций, не являющихся МТК. В Минэкономики поясняют, что выделения дополнительных бюджетных средств на субсидии оператору программы — МСП-банку ее расширение не потребует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Минэкономики предлагает распространить действие программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных субъектов МСП и на малые технологические компании. Проект соответствующего постановления правительства, предусматривающего внесение изменений в правила предоставления субсидий МСП-банку («дочка» Корпорации МСП) на возмещение недополученных им доходов по кредитам, предоставленным в 2022–2024 годах, размещен на портале regulation.gov.ru.

Программа кредитования для инновационного малого бизнеса стартовала в апреле 2022 года. Ее оператором в рамках курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO» стал МСП-банк. К настоящему времени ему возмещено 2,68 млрд руб., сообщили “Ъ” в Минэкономики.

Программа предусматривает кредитование по ставке не выше 3% на срок до трех лет. Для подключаемых к ней МТК максимальная сумма кредита составит 1 млрд руб. (сейчас лимит по программе — 500 млн руб.). «Потребность в финансировании у таких компаний в силу размеров бизнеса (выручка может достигать 4 млрд руб.), как правило, выше, чем у субъектов МСП»,— отмечается в пояснительной записке к проекту.

Поясним, что ранее Минэкономики в соответствии со вступающим в силу 3 ноября законом о развитии технологических компаний разработало порядок отнесения предприятий к МТК. Претендовать на этот статус смогут организации с выручкой до 4 млрд руб., работающие по более чем 60 кодам экономической деятельности. Организации из Единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности признаются МТК автоматически. Все МТК занесут в специальный реестр, что позволит государству формировать для них адресные меры поддержки (см. «Ъ-Online» от 13 сентября).

Как рассказали “Ъ” в Минэкономики, в реестре конечных получателей сейчас порядка 9 тыс. потенциальных кандидатов в МТК, многие из которых смогут претендовать на получение льготного кредита. Реализация инициативы планируется из имеющихся бюджетных средств. «С учетом того, что высокотехнологичные МСП зачастую де-факто имеют все признаки МТК, количество поддержанных компаний радикально не поменяется. Вместе с тем предлагаемые изменения снизят бюрократическую нагрузку на организации»,— отметили в Минэкономики.

Изменения позволят участвовать в программе МТК со среднегодовым темпом роста выручки за два последних года не менее 10%. Как правило, в силу своего размера такие компании уже прошли стадию быстрого развития и им затруднительно обеспечить более высокий темп роста, говорится в пояснительной записке к проекту. По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, распространение программы льготного кредитования на МТК позволит поддержать предприятия, которые, развиваясь, выходят за рамки МСП, но еще нуждаются в финансовой господдержке.

Венера Петрова