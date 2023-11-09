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Коммерсантъ FM
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Минюст внес в реестр нежелательных организации Свидетелей Иеговы на Украине, США и Германии

Министерство юстиции России внесло в перечень нежелательных организации Свидетелей Иеговы, зарегистрированных на Украине, в США и Германии. Согласно реестру, решение о признании их нежелательными Генпрокуратура приняла 12 октября. Причина неизвестна.

В реестр внесены:

  • немецкая Wachtturm Bible und Traktat Gesellschaft der Zeugen Jehovas («Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов Свидетелей Иеговы Зельтерс/Таунус»);
  • украинская «Релiгiйний Центр Свiдкiв Єгови в Українi» («Религиозный центр Свидетелей Иеговы в Украине»);
  • американская Watch Tower Bible and Tract Society of Pensilvania («Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов Пенсильвании»).

В 2017 году Верховный суд признал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией, ликвидировал ее и запретил деятельность на территории России. 7 июня 2022 года Европейский суд по правам человека признал запрет организаций Свидетелей Иеговы в России и преследование их участников нарушающими права человека. Согласно постановлению суда, определение «экстремизма» в российском законодательстве слишком широко, в связи с чем уголовные преследования верующих основывались на «размытых формулировках».

Лусине Баласян

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