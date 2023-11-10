Анненкирхе отстраняется от обвинений в сепаратизме

Евангелическо-лютеранский приход Святой Анны (Анненкирхе) подал в суд на блогера Вадима Егорова за клевету. В видео на YouTube Егоров назвал Анненкирхе «антироссийским проектом», «сепаратистским клубком» и добавил, что ее финансируют «ингерманландцы». Эксперты отмечают, что у религиозной организации есть шансы выиграть дело, но все зависит от подготовки сторон к судебному заседанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рождественское богослужение в Евангелическо-лютеранской церкви святой Анны (Анненкирхе)

Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ Рождественское богослужение в Евангелическо-лютеранской церкви святой Анны (Анненкирхе)

Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

История началась с интервью Вадима Егорова с художницей Никой Клецки. Он задал ей вопрос по поводу выставки в церкви (Кирочная, 88). «У вас была выставка в Анненкирхе. Но это же такое, специфическое, скажем так, место. Во-первых, это протестантское место, во-вторых, это буквально сепаратисты, их же спонсирует ингерманландское сообщество, то есть сепаратистский клубок всего того, что ты вроде как раз и не любишь. То есть это и сепаратисты, и протестанты, то есть чуждое нам. Как так вышло, что у вас там состоялась выставка?» — так сформулировал свой вопрос художнице господин Егоров.

В ответ Ника Клецки заявила, что любит Анненкирхе и что церковь позволяет проводить выставки любым художникам вне зависимости от их религии.

На канале Вадима Егорова на YouTube 1730 подписчиков. Описание канала гласит: «Маленькие помощники России». В своих видео блогер обозревает новости.

В Анненкирхе слова Вадима Егорова сочли оскорбительными и обратились с иском в суд по ст. 152 Гражданского кодекса России «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Как сообщили «Ъ-СПб», заявление зарегистрировал Выборгский районный суд. По данным на сайте суда, иск поступил 9 ноября. Он еще не принят к производству.

В церкви заметили, что и раньше возникали конспирологические теории в адрес Анненкирхе, но подобные безапелляционные заявления звучат впервые.

«Никаких сепаратистских движений не поддерживает Анненкирхе. Вообще никаких политических заявлений мы не делаем и стараемся не заниматься делами, которыми мы не должны заниматься»,— рассказал в видео на YouTube настоятель церкви Евгений Раскатов.

В церкви добавили, что организация полностью финансирует себя сама за счет выставок, концертов, лекций, продажи мерча, своей кофейни и трапезной. На попечении Анненкирхе также находятся Пушкинская Кирха, Яани Кирик и Церковь Преображения Господня в Зеленогорске.

«Нас не интересует финансовая компенсация. Мы хотим, чтобы по этому делу было вынесено решение согласно закону, а Вадим Егоров принес публичные извинения»,— рассказали в Анненкирхе.

Адвокат KA Pen&Paper Алена Гришкова отмечает, что по 152-й статье значение для дела имеют факт распространения сведений об истце, порочащий характер сведений и их несоответствие действительности. По мнению адвоката, отсутствие хотя бы одного из этих обстоятельств может способствовать тому, что суд не удовлетворит иск. Юрист отметила, что в этой ситуации все три фактора соблюдены. Она обратила внимание, что решений, которые указывают на антироссийский характер деятельности Анненкирхе, не существует. Организация не признавалась террористической или экстремистской.

По словам госпожи Гришковой, Анненкирхе имеет право потребовать опровержения, опубликования своего ответа, удаления информации, возмещения убытков и компенсации морального вреда.

«Учитывая практику российских судов о присуждении практически мизерной компенсации морального вреда, а также то обстоятельство, что видеоролик блогера набрал чуть больше 1000 просмотров за месяц, в данной ситуации реалистичным и наиболее оптимальным для сторон разрешением ситуации будет реализация любой иной из предусмотренных ст. 152 ГК РФ мер наказания»,— считает госпожа Гришкова.

Анастасия Захарова