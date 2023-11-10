«Талион» отрывается от земли

Более 64 га земли во Всеволожском районе Ленобласти, которыми владеет ГК «Талион» Александра Ебралидзе, выставили на торги. До банкротства компания планировала построить на этой площадке коттеджный поселок, но не успела реализовать проект. Территория представляет интерес для девелоперов в этом сегменте, но из-за удаленности от города и конкурентного окружения интерес к торгам будет невелик, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ебралидзе в 2021 году был помещен под стражу по обвинению в присвоении почти 3 млрд рублей, хранившихся в Констанс-банке. В этом году суд прекратил уголовное преследование предпринимателя по четырем из пяти эпизодов в связи с истечением срока давности

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Ебралидзе в 2021 году был помещен под стражу по обвинению в присвоении почти 3 млрд рублей, хранившихся в Констанс-банке. В этом году суд прекратил уголовное преследование предпринимателя по четырем из пяти эпизодов в связи с истечением срока давности

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Принадлежащую группе компаний «Талион» территорию во Всеволожском районе Ленобласти продадут на торгах, следует из данных единого реестра сведений о банкротстве. Участки площадью 36,5 га и 27,7 га выставили на продажу за 37,1 млн рублей и 28,2 млн рублей соответственно. Аукцион по продаже земли, которая находится в залоге у ББР-банка, намечен на 14 декабря. Это смежные площадки, которые не застроены, пояснил «Ъ-СПб» конкурсный управляющий компании «Талион» Андрей Челебиев. Изначально группа собиралась использовать их для строительства коттеджного поселка, но проект не состоялся.

Группа «Талион» Александра Ебралидзе владеет пятизведным отелем «Талион Империал» на Невском проспекте. До запрета игорного бизнеса в России в 2009 году в гостинице находилось одно из крупнейших казино Санкт-Петербурга, из-за закрытия которого у компании возникли сложности с возвратом инвестиций. С 2011 года Александр Ебралидзе пытался продать объект, но не смог найти на него покупателя. В 2022 году управляющее отелем АО «Талион» признали банкротом из-за долга перед банком «Санкт-Петербург» в 5,5 млрд рублей. С проблемами также столкнулось входящее в группу «Талион» деревообрабатывающее предприятие «СТОД», где с 2022 года действует внешнее управление. Сам Александр Ебралидзе в 2021 году был помещен под стражей по обвинению в присвоении почти 3 млрд рублей, хранившихся в Констанс-банке. В этом году суд прекратил уголовное преследование предпринимателя по четырем из пяти эпизодов в связи с истечением срока давности. В деле предпринимателя остался один эпизод, связанный с хищением €5 млн.

Стоимость участков в 10 тыс. рублей за 100 кв. м выглядит приемлемой, говорит директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов. Территория представляет интерес для девелоперов с опытом работы на рынке загородной недвижимости, считает он. Проект коттеджного поселка будет инвестиционно привлекателен, даже если в ходе торгов стоимость участков вырастет в пять раз, отмечает директор по коммерческому развитию ГК Puzzle Realty Мария Федорова. По ее словам, строительство на этой территории базы отдыха или коттеджей для сдачи аренду выглядит менее привлекательным вариантом, поскольку земля не прилегает к водоемам.

На двух участках можно построить поселок площадью 500 тыс. кв. м, подсчитал Антон Орлов. Их консолидация будет экономически оправданной, поскольку позволит девелоперу сократить затраты на строительство инфраструктуры, объясняет эксперт. Проект может быть реализован в сегменте «комфорт плюс», а цена за «сотку» составит 200–300 тыс. рублей, оценивает госпожа Федорова.

Однако большого интереса к торгам ожидать не стоит, поскольку территория находится в удалении от города и в окружении значительного числа садоводств, что создает дополнительную конкуренцию, предупреждает руководитель департамента управления проектами компании «Петербургская недвижимость» Светлана Московченко. К тому же земля имеет статус сельскохозяйственной и в условиях тренда на импортозамещение для ее перепрофилирования потребуется административный ресурс, добавляет господин Орлов.

Спрос девелоперов на землю на загородном рынке Петербурга и Ленобласти за три квартала 2023 года сократился на 9%, отмечает директор «Петербургской недвижимости» Ольга Трошева. Большинство проектов в высокой стадии готовности были выведены в продажу в 2021–2022 году, а интересные участки вблизи города представлены ограниченно и требуют времени на подготовку, уточняет она. При этом популярность загородного направления для жизни и семейного отдыха растет: с весны этого года объем продаж достиг 2,6–2,7 тыс. лотов, что близко к допандемийному уровню, резюмирует госпожа Трошева.

Константин Куркин