Поднебесная защищена патентом

В 2022 году мировая патентная активность продолжила рост — подано около 3,46 млн заявок, это на 1,7% выше, чем в 2021 году. Как отмечается в ежегодном докладе Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), число заявок на патенты растет третий год подряд. В продолжение долгосрочной тенденции основная масса заявок на регистрацию прав ИС подается в Азии — на этот регион в 2022 году пришлось 67,9% заявок на патенты. По сравнению с 2012 годом доля заявок на патенты увеличилась в Азиатском регионе на 11,9 процентного пункта — результаты главным образом были обеспечены устойчивым ростом патентной активности в Китае, в 2022 году на него пришлось около 1,58 млн патентных заявок (рост на 3,1% после 6,8% годом ранее), или почти половина всех заявок в мире. В пятерке лидеров также Япония (405 тыс., снижение на 1,6%) и Южная Корея (272 тыс., рост на 1,9%). В относительном выражении лидером по скорости роста числа патентных заявок выступает Индия — плюс 31,6%. Рекордный рост с низкой базы продолжается в стране уже 11 лет и достиг 55,7 тыс. заявок. В России же количество заявок сократилось в 2022 году на 3,7%, до 22,3 тыс.

Чаще всего патентные заявки по итогам 2021 года затрагивали компьютерные технологии (11,1% всех заявок), электромеханику (6,4%), контрольно-измерительное оборудование (5,8%), медицинские технологии (5,2%) и цифровую связь (4,9%).

Вместе с тем по итогам прошлого года сократилось число заявок на товарные знаки (на 14,5%, до 11,8 млн заявок) и промышленные образцы (на 2,1%, до 1,48 млн) — 67,8% и 70,3% их, соответственно, также пришлись на страны Азии. Падение в ВОИС объясняют тем, что в 2020–2021 годах наблюдался невиданный рост таких заявок — пандемия стимулировала появление на рынке новых товаров и услуг, сейчас же, очевидно, рынок достиг насыщения. Наибольшую активность на нем также проявляли заявители из Китая — их заявки охватывали 7,7 млн товарных классов. Основная сфера, в которой заявители запрашивали охрану товарных знаков за рубежом,— исследования и технологии (22% всех заявок). То же наблюдалось и при регистрации промышленных образцов — 841 тыс. пришлось на заявителей из КНР. В целом в мире наибольшая доля заявок (17,2%) касалась предметов мебели и домашнего обихода.

Венера Петрова