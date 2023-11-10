Как расплатиться с бывшим

Верховный суд РФ (ВС) определил, как взыскать дебиторскую задолженность в пользу уже несуществующего кредитора. Если у ликвидированной в административном порядке компании остались активы, можно добиться распределения этого имущества. Когда речь идет о дебиторской задолженности, арбитражный управляющий (АУ) вправе взыскать ее. Суды нередко отказывались рассматривать такие иски, ссылаясь на ликвидацию кредитора, теперь же дебиторам будет сложнее уклоняться от выплат, говорят юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

ВС объяснил, как можно взыскать долги, если компания-кредитор ликвидирована в административном порядке. В ноябре 2020 года ООО «Торговый дом "Промышленная производственная компания"» (ППК) исключено из ЕГРЮЛ по причине прекращения деятельности. ФНС имеет такое право, если организация в течение года не представляла налоговую отчетность и не проводила операций по банковским счетам.

Единственный владелец компании Сергей Зуев попросил суд ввести процедуру распределения имущества, представив доказательства наличия долга перед ППК со стороны ООО «Луидор-Тюнинг» за поставленные автозапчасти на 88,66 млн руб. Арбитражный суд в ноябре 2022 года назначил процедуру, утвердив АУ Олега Вдовина. Он подал иск о взыскании долга с «Луидор-Тюнинг», но суды прекратили дело по причине ликвидации кредитора и отсутствия правопреемника. Согласно ст. 419 Гражданского кодекса РФ (ГК), «обязательство прекращается ликвидацией юрлица (должника или кредитора)», в связи с чем иск не может быть рассмотрен, говорится в судебных актах.

Управляющий обжаловал отказ в ВС, дело передали в экономколлегию ВС, которая в итоге отменила все решения, обязав суд первой инстанции рассмотреть дело. В опубликованном 8 ноября определении ВС пояснил, что ст. 64 ГК позволяет заинтересованному лицу или госоргану в течение пяти лет обратиться в суд за назначением процедуры распределения имущества ликвидированного юрлица. Кредиторы и владельцы такой компании могут получить удовлетворение своих требований за счет найденных активов. По сути, это означает «возобновление процесса ликвидации юрлица» и обеспечение проведения «расчетов с заинтересованными лицами», пояснила коллегия.

К имуществу относится и дебиторская задолженность, потребовать возврата которой вправе назначенный судом АУ, который «действует от имени» уже несуществующей компании, как если бы она продолжала работать, говорится в определении ВС. Поскольку юрлицо было исключено из ЕГРЮЛ «без проведения ликвидационных мероприятий» и расчетов с кредиторами, но впоследствии назначена процедура распределения имущества, суды не должны были отказываться рассмотреть иск АУ, решил ВС.

Подробности процедуры распределения имущества ликвидированного юрлица внесены в ГК в 2014 году, а в 2020 году ВС включил ряд позиций по этому вопросу в обзор судебной практики. Но потребовались новые разъяснения. Советник группы РКТ Иван Стасюк отмечает, что число юрлиц, исключенных из ЕГРЮЛ в административном порядке, растет: по данным ФНС, в 2019 году их было 83 тыс., в 2020 году — 64 тыс., в 2021 году — 330 тыс., в 2022 году — 240 тыс. В этой связи «актуализировался вопрос о защите интересов владельцев и кредиторов таких компаний», добавляет юрист. Процедура распределения имущества стала встречаться чаще, признает АУ Алексей Антонов. АУ Антон Сычев говорит, что иногда собственники или кредиторы «могут в силу разных причин пропустить исключение компании из ЕГРЮЛ и оказаться в ситуации, когда актив — вот он, а его владельца юридически не существует».

«В последнее время и законодательство, и суды предоставляют все больше инструментов для борьбы с недобросовестными должниками, поэтому логично, что институт распределения активов получил второе дыхание»,— отмечает партнер ProLegals Елена Кравцова. По ее мнению, решение коллегии имеет «большое прецедентное значение». Ключевой вывод, говорит юрист, в том, что ВС «свел применение ст. 419 ГК только к ликвидации должника, а в случае ликвидации кредитора это правило уже не применяется, если есть заинтересованные лица, претендующие на его имущество». «Для дебитора ликвидация его кредитора — это внешнее событие, он не должен быть освобожден от уплаты долга»,— согласен Иван Стасюк.

Однако, уточняет Алексей Антонов, ряд вопросов остается нерешенным. Так, не ясно, распространяются ли полномочия АУ на любое выявленное у ликвидированного юрлица имущество или только на активы, из-за обнаружения которых введена процедура.

Анна Занина