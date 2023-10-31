Без торга виноватые

Верховный суд РФ (ВС) пресек распространенную схему по снижению цены актива на банкротных торгах. Уклонение участников аукциона, предложивших наиболее высокую цену, от покупки имущества позволило продать актив по существенно заниженной цене. ВС признал торги недействительными, отметив, что их цель — выявить рыночную стоимость имущества, а не соблюсти формальную процедуру. По мнению банкротных экспертов, помочь в борьбе с подобными схемами может установление высокой суммы задатка и снятие ограничения для управляющего по заключению договора о продаже имущества только с первыми двумя участниками торгов, предложившими наивысшую цену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ВС рассмотрел дело об оспаривании банкротных торгов. Имущественный комплекс (земельные участки с теплицами, складами, магазином и оборудованием) банкротящегося ООО «Тепличный комбинат "Белореченский"» был выставлен на торги за 612 млн руб., задаток для участия — 1 млн руб. Победителем аукциона в апреле 2021 года стала Варвара Герасименко (агент ИП Тимура Алексендерова), предложившая 1,35 млрд руб., но из-за неоплаты торги признали несостоявшимися. Приобрести тепличный комплекс по этой цене не захотели и лица, имеющие право преимущественной покупки,— предприятия, занимающиеся производством и переработкой сельхозпродукции и владеющие участками, прилегающими к землям банкротящегося комбината.

На вторых торгах в июле 2021 года с начальной ценой ниже на 10% (550,9 млн руб.) ситуация повторилась: госпожа Герасименко победила с ценой в 1,3 млрд руб., но не подписала договор. Управляющий предложил заключить сделку участнику, занявшему второе место по цене,— Станиславу Рябчикову, который уклонился от оплаты. Повторные торги тоже объявили несостоявшимися. Затем управляющий предложил залоговому кредитору ООО «Грос Ритейл» оставить имущество за собой по цене еще на 10% меньше (501 млн руб.). После согласия кредитора актив за эту цену предложили лицам с правом преимущественной покупки — и комплекс в итоге купило ООО «Овощи Краснодарского края», соседствующее с банкротом.

Кредиторы должника (АО «Федеральная корпорация по развитию МСП» и ОАО «Тепличный комбинат "Прогресс"») оспорили торги как проведенные с нарушениями. Управляющий, залоговый кредитор и покупатель актива возражали против иска. Арбитражные суды решили, что торги законны и «прошли в конкурентной среде». Кроме того, говорится в судебных актах, если не удалось продать актив победителю торгов и второму участнику с наивысшей ценой, «управляющий не вправе рассматривать третье, четвертое и последующие ценовые предложения» для заключения договора.

Кредиторы обжаловали эти решения в ВС, настаивая, что «имели место действия, искажающие саму суть торгов», из-за чего имущество должника продано по цене существенно ниже любого из предложений, сделанных участниками в ходе торгов. Дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила судебные акты.

ВС согласился, что формально нарушения закона допущены не были. Однако, подчеркнула коллегия, по смыслу норм о банкротных торгах «переход от одной процедуры к другой, сопровождаемый неизменным понижением начальной цены продажи, должен быть обусловлен объективным обстоятельством — отсутствием спроса». Оно может подтверждаться «неподачей заявок на участие в торгах» либо уклонением (отказом) участников торгов от заключения и исполнения договора купли-продажи. Здесь же в обоих торгах наивысшие цены предложили одни и те же лица, но их последующее поведение «свидетельствовало об отсутствии у них реального намерения приобрести имущество». «Вследствие их недобросовестного поведения, по сути, были заблокированы заявки иных участников торгов»,— указал ВС.

Таким образом, резюмировала коллегия, «при наличии спроса на имущество результаты торгов среди реальных претендентов не подводились, а начальная цена продажи безосновательно снижалась». Это «противоречило самой сути торгов в банкротстве», смысл которых — определить фактическую стоимость имущества «в соответствии с объективно существующим спросом», поэтому итоговую цену «нельзя признать справедливой», заключил ВС. Торги были признаны недействительными, а для решения вопроса о последствиях дело направлено в первую инстанцию.

Это распространенная схема снижения цены на банкротных торгах, говорят юристы. «Чаще всего несколько договорившихся заранее участников подают множество заявок, чтобы отбить интерес у независимых лиц»,— поясняет партнер юрфирмы ProLegals Елена Кравцова. «Цель таких недобросовестных действий — передать ликвидный актив по заниженной стоимости конкретному заинтересованному лицу,— продолжает младший партнер юргруппы "Яковлев и партнеры" Денис Крауялис.— Фактически торги блокируются, и вместо продажи имущества по наиболее высокой стоимости происходит снижение цены на каждом последующем этапе». При этом, признает юрист, «на первый взгляд все выглядит законно, так как недобросовестные лица используют пробелы в правовом регулировании».

Разъяснения ВС о том, «как реагировать судам и какие признаки могут указывать на недобросовестное поведение участников торгов», помогут бороться с такими действиями, полагает Елена Кравцова. Господин Крауялис отмечает, что практика пока «так и не выработала четкие критерии, по которым можно определить признаки согласованности действий».

Арбитражный управляющий Павел Замалаев обращает внимание на то, что задаток составлял лишь 0,15% от начальной цены актива, что «неестественно мало», а если бы задаток установили в 20% (около 120 млн руб.), его внес бы лишь участник с реальным намерением приобрести актив. Кроме того, по его мнению, нужно позволить управляющему продавать имущество не только по первым двум наивысшим заявкам по цене, но и последующим, если их предложения больше начальной стоимости актива.

Анна Занина