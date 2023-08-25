Дело полицейского, собиравшего информацию на Дарью Дугину, передано в суд

В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина и неработающего Даниила Чоудхури. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по ч. 1, 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица) и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По версии следствия, в период с февраля по апрель 2022 года Даниил Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. Иван Рыбин, занимая должность государственного инспектора ГИБДД и имея доступ к федеральной информационной системе Госавтоинспекции, решил передать необходимые сведения за денежное вознаграждение.

В мае 2022 года Иван Рыбин, используя служебный компьютер, получил сведения о личной жизни Дарьи Дугиной и продал их Даниилу Чоудхури за 3350 руб. Последний отправил полученную информацию неустановленным лицам. Журналистка Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, была взорвана агентами СБУ в Подмосковье 20 августа прошлого года. Доказать, что полученная информация могла использоваться для убийства, не удалось.

Уголовное дело в отношении Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури рассмотрит Нагатинский райсуд Москвы. Отметим, что экс-полицейский полностью признал свою вину, однако из-под стражи его все равно не освободили.

Николай Сергеев