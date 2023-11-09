Власти спрогнозировали рост средней зарплаты почти до 60 тысяч рублей

Средняя заработная плата в Нижегородской области в 2024 году составит 59,5 тыс. руб., увеличившись более чем на 9%. Такие цифры в базовом прогнозе социально-экономического развития привел министр экономики региона Денис Исмагилов. По его словам, до 7,5% в следующем году снизится уровень бедности, а официальный уровень безработицы останется на исторически минимальном уровне 0,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Лидер фракции КПРФ в заксобрании Владислав Егоров спросил главу минэкономразвития Нижегородской области о том, каков прогноз реально располагаемых денежных доходов населения (за вычетом налогов, процентов по кредитам и обязательных платежей). На протяжении нескольких лет в регионе наблюдалось снижения этого важного показателя уровня жизни людей, заметил коммунист. Денис Исмагилов сообщил, что в форме отчетности минэкономразвития этого показателя нет, но темпы его роста сопоставимы с ростом среднедушевого денежного дохода нижегородцев и составили 11 % в первом полугодии 2023 года. Динамика последних двух лет также положительная, отметил министр.

Владислав Егоров сообщил, что запросит официальные цифры по Нижегородской области, так как они «интересно выглядят» на фоне данных правительства РФ о снижении на 1% реально располагаемых доходов россиян в текущем году. Напомним, ранее в объективности прогнозов минэкономразвития усомнились депутаты бюджетной комиссии думы Нижнего Новгорода.

Иван Сергеев