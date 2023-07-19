Налоговый план вильнул в сторону

В думе Нижнего Новгорода обсудили исполнение собственных доходов города за первое полугодие 2023 года. Общий недобор в мэрии оценили в полмиллиарда рублей. Во многом кассовый разрыв был обусловлен налоговой реформой в начале года. Однако депутаты подозревают, что минэкономразвития Нижегородской области чересчур оптимистично спрогнозировало рост средней зарплаты нижегородцев. По отчислениям НДФЛ, основного источника налоговых доходов Нижнего Новгорода, в мэрии оценили реальный рост зарплаты горожан в 6,4%, почти втрое меньше прогнозов. В областном министерстве уверены, что зарплаты нижегородцев выросли больше и увеличатся на 12–13% по сравнению с прошлым годом. Если оптимистичные прогнозы не сбудутся, Нижнему Новгороду придется сокращать часть расходов, однако секвестр не будет критичным для бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву предстоит свести доходы с расходами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву предстоит свести доходы с расходами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комиссия городской думы по бюджету рассмотрела исполнение собственных доходов Нижнего Новгорода за первое полугодие текущего года. По состоянию на 1 июля бюджет получил 9,611 млрд руб., что составило чуть более 30% к годовому плану. По неналоговым доходам план был немного перевыполнен. За счет продаж и сдачи в аренду муниципальной собственности и земельных участков городские власти заработали 2,25 млрд руб. С налоговыми поступлениями ситуация выглядит хуже.

Недобор по налогам составил около 900 млн руб., но с учетом роста неналоговых доходов Нижний Новгород недополучил порядка 500 млн руб. от плана.

Директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин рассказал, что основной недобор сложился по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Администрация Нижнего Новгорода рассчитывала закрыть финансовый разрыв за счет прогнозируемого роста зарплат на основных предприятиях города на 17% — такие прогнозы сформировало министерство экономического развития Нижегородской области.

«Однако на данный момент мы получили НДФЛ с ростом 6,4% по сравнению с первым полугодием прошлого года», — уточнил господин Мочалкин. В департаменте рассчитывают к концу года сократить разрыв примерно до 400 млн руб., но привлекать дополнительные займы на его покрытие не планируется. По словам Юрия Мочалкина, глава Нижнего Новгорода ежемесячно анализирует, какие расходы в бюджете можно сократить, и, вероятно, последует «определенная оптимизация».

Годовой бюджет Нижнего Новгорода с учетом июльских поправок сверстан с доходами на уровне 58,47 млрд руб., расходами — 61,94 млрд руб. и дефицитом — более 3,4 млрд руб.

Поэтому 400–500 млн дополнительно выпадающих доходов в целом не критичны для города. Однако председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман сообщил, что депутаты пока точно не понимают, почему реальные сборы НДФЛ заметно расходятся с прогнозами минэкономразвития по фонду оплаты труда нижегородцев. Возможно, часть предприятий-налогоплательщиков ушла в «серую зону», предположил депутат, попросив администрацию в дальнейшем четко прогнозировать ситуацию с налоговыми поступлениями и активизировать работу межведомственных комиссий по работе с должниками.

«При исполнении городского бюджета мы видим рост в 6,4% по фонду заработной платы, а отнюдь не 17%, по данным минэкономразвития Нижегородской области. Насколько точен был этот прогноз, вопрос, наверное, к ним. Отрадно, что выросли неналоговые доходы, частично они компенсировали недобор по налогам», — отметил Марк Фельдман по итогам заседания.

В минэкономразвития представили другие цифры. Там уверены, что увеличение средней заработной платы в регионе составило 14,6% за пять месяцев (к аналогичному периоду прошлого года), и в первую очередь повышение произошло за счет роста зарплат в Нижнем Новгороде. «По итогам года прирост ожидается на уровне 12–13%», — добавили в министерстве.

Во многом кассовый разрыв бюджета спровоцировала налоговая реформа с переходом в 2023 году на единый налоговый счет.

Как писал «Ъ-Приволжье», с начала года Федеральное казначейство списало порядка 7,1 млрд руб. налоговых доходов с единого счета бюджета Нижегородской области. Более 400 млн руб. было списано у Нижнего Новгорода (суммы списаний в процессе корректировались). В региональном минфине заверили, что ситуация с налоговыми поступлениями в бюджеты выравнивается, в частности за счет принятых законодательных мер. Сейчас при наличии денег на едином счете налогоплательщика в первую очередь списывается НДФЛ и недоимка по этому налогу.

Со своей стороны администрация Нижнего Новгорода может только усилить работу по требованиям к налоговым уклонистам. По мнению информированного собеседника, пока ее результативность оставляет желать лучшего.

«Условно, мы вызываем на межведомственную комиссию 20 предпринимателей. Из них 10 просто не приходят, а из тех 10, кто явился, семеро задолженность уже уплатили, то есть информация налоговой службы к заседанию комиссии уже устарела. А почему бы теми, кто игнорирует администрацию и не платит налоги, не попросить заняться прокуратуру?» — заметил источник «Ъ-Приволжье», считая, что муниципалитету в этих вопросах следует активнее взаимодействовать с налоговыми и правоохранительными органами.

Роман Кряжев