Войска РФ с января пополнили 305 тыс. контрактников и 80 тыс. добровольцев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сегодня, 25 октября, сообщил, что на военную службу с января 2023 года поступили 385 тыс. человек. По его словам, все они действуют в интересах объединенной группировки войск, выполняющей боевые задачи в зоне военной операции на Украине.

«На военную службу вступили практически 385 тыс. человек. Из них 305 тыс.— военнослужащие, зачисленные по контракту, и около 80 тыс. являются добровольцами. Темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли, каждый день с вооружёнными силами заключают контракт более 1,6 тыс. человек»,— сообщил господин Медведев в ходе оперативного совещания с представителями Минобороны.

По его словам, президент России Владимир Путин поручил продолжить работу по увеличению штатной численности российской армии в 2024 году. Дмитрий Медведев рассказал, что ему поручено курировать это направление. Зампред Совбеза отметил, что россияне массово заключают контракты с Минобороны из-з «высокого патриотического духа и желания защищать свою Родину».

В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить численность вооруженных сил с нынешних 1,1 млн до 1,5 млн военнослужащих, в том числе количество служащих по контракту — до 695 тыс.

13 июня президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сообщал о 150 тыс. человек, принятых на службу по контракту с января (вместе с добровольцами — 156 тыс. человек). В начале августа Дмитрий Медведев говорил, что с января по конец июля на контрактную службу приняли более 231 тыс. человек. 3 сентября господин Медведев называл общее число контрактников и добровольцев: 280 тыс. человек. 3 октября министр обороны Сергей Шойгу говорил, что контракт заключили 335 тыс. человек.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов