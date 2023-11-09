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Коммерсантъ FM
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Виноград не созрел для коньяка

С чем связан дефицит сырья для крепкого напитка

В России не хватает сырья для коньяка. Профильное ведомство предлагает завозить его из Грузии, пишут «Известия». Газета ознакомилась с письмом Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынком заместителю главы Минфина Алексею Сазанову. В правительстве ответили, что обсуждают упрощение ввоза дистиллята из Грузии. Его неоднократно запрещали полностью, а сейчас сырье оттуда проходит более жесткий контроль.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

А почему возник дефицит? Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин признал, что всему виной неурожай винограда в России:

«Не хватит даже, чтобы заложить вина, а перегнать виноград на коньячный спирт еще сложнее и дороже. Для того чтобы сейчас закрыть потребность именно в коньячных спиртах, нужно завозить сырье из Грузии, может быть, еще и из Армении.

На сколько упало производство водки

По закону о виноградарстве и вине ввоз коньячных спиртов из-за рубежа запрещен в течение ближайших пяти лет. С учетом того, что мы живем на планете Земля, и климат может меняться, действительно имеет смысл пересмотреть данный запрет, а вместо него ввести квоты».

В 2023 году производство коньяка сократилось почти на 5% по сравнению с 2022-м. Водки — более чем на 5,5%. Упал весь крепкий алкоголь, но это связано с тем, что в прошлом году его произвели слишком много, отметил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз:

Какие напитки и по какой цене можно будет найти к Новому году

«В 2022-м российские производители надеялись максимально импортозаместить винодельческую продукцию зарубежных стран. В каждый социально-экономический кризис происходит рост продаж крепкого алкоголя, поэтому во втором и особенно третьем квартале прошлого года в России произошло огромное перепроизводство алкогольной продукции.

Более того, что касается водки, в четвертом квартале 2022 года даже она упала на 10% — настолько много произвели за предыдущие полгода. К спросу это не имеет никакого отношения. Все связано со статистикой.

Всю продукцию, которую произвели в прошлом году, выпить не смогли, и значительная часть ее перешла на этот год. Поэтому 2023-й выравнивает ситуацию, гармонизирует рынок, спрос и предложение. Более того, в 2024 году объемы продаж вырастут».

А иностранный алкоголь может существенно подорожать к Новому году. Как говорят импортеры, на 20-30%. Среди основных причин ослабление рубля и ужесточение таможенных пошлин.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

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