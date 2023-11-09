Производство водки в России упало на 5,7%, коньяка — на 4,9%

Производство водки в России за десять месяцев 2023 года снизилось на 5,7% по сравнению с таким же периодом 2022 года, до 63,2 млн дал, сообщил Росалкогольтабакконтроль. Производство коньяка упало на 4,9%, до 6,8 млн дал. При этом производство слабоалкогольной продукции выросло на 16,4%, до 17,8 млн дал.

По данным ведомства, за 10 месяцев это года:

Производство алкоголя в России в целом (не учитывая пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) уменьшилось на 4,3%, до 151,95 млн дал;

Спиртных напитков с крепостью более 9% произвели на 4,1% меньше — до 87,9 млн дал;

Ликеро-водочных изделий крепостью больше 25% — произвели на 1,2% меньше, до 10,96 млн дал.

Виноградных вин — меньше на 8,2%, до 24,8 млн дал;

Игристых вин — меньше на 8,1%, до 10,8 млн дал;

Ликерных вин — меньше на 19,7%, до 684 тыс. дал;

Сравнивая результаты октября 2022 и 2023 года, ведомство отмечает, что производство алкоголя (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) упало год к году на 4,8% до 19,9 млн дал.

Как объясняет Росалкогольтабакконтроль, алкогольный рынок после «разнонаправленных тенденций» 2022 года сейчас стабилизируется и возвращается к показателям 2021 года. В прошлом году производство алкоголя было высоким из-за сокращения экспорта и импортозамещения. Поскольку воздействие внешних факторов на отрасль было очень сильным, сравнение показателей с прошлогодними эксперты Росалкогольтабакконтроля считают не совсем корректным.

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Анастасия Ларина