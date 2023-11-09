Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Производство водки в России упало на 5,7%, коньяка — на 4,9%

Производство водки в России за десять месяцев 2023 года снизилось на 5,7% по сравнению с таким же периодом 2022 года, до 63,2 млн дал, сообщил Росалкогольтабакконтроль. Производство коньяка упало на 4,9%, до 6,8 млн дал. При этом производство слабоалкогольной продукции выросло на 16,4%, до 17,8 млн дал.

По данным ведомства, за 10 месяцев это года:

  • Производство алкоголя в России в целом (не учитывая пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) уменьшилось на 4,3%, до 151,95 млн дал;
  • Спиртных напитков с крепостью более 9% произвели на 4,1% меньше — до 87,9 млн дал;
  • Ликеро-водочных изделий крепостью больше 25% — произвели на 1,2% меньше, до 10,96 млн дал.
  • Виноградных вин — меньше на 8,2%, до 24,8 млн дал;
  • Игристых вин — меньше на 8,1%, до 10,8 млн дал;
  • Ликерных вин — меньше на 19,7%, до 684 тыс. дал;

Сравнивая результаты октября 2022 и 2023 года, ведомство отмечает, что производство алкоголя (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) упало год к году на 4,8% до 19,9 млн дал.

Как объясняет Росалкогольтабакконтроль, алкогольный рынок после «разнонаправленных тенденций» 2022 года сейчас стабилизируется и возвращается к показателям 2021 года. В прошлом году производство алкоголя было высоким из-за сокращения экспорта и импортозамещения. Поскольку воздействие внешних факторов на отрасль было очень сильным, сравнение показателей с прошлогодними эксперты Росалкогольтабакконтроля считают не совсем корректным.

Какие напитки и по какой цене можно будет найти в преддверии праздников — в материале «К Новому году присматривают алкоголь».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...