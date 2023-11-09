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Коммерсантъ FM
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«Новые люди» предложили разрешить полиции вскрывать машины для спасения животных

Партия «Новые люди» направила в правительство для получения отзыва законопроект (есть в распоряжении «Ъ»), который расширяет полномочия сотрудников полиции. В случае его одобрения полицейские смогут вскрывать автомобили для спасения запертых там животных.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Автором законопроекта стал депутат Госдумы от «Новых людей», заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов. Подготовленным им документом предлагается дополнить закон «О полиции». Сейчас законодательство позволяет сотрудникам проникать в жилые и иные помещения собственников для спасения животных, однако ничего не сказано о вскрытии автомобилей.

В пояснительной записке отмечается, что проект устраняет этот пробел в законодательстве. Благодаря поправке полицейские смогут проникать не только в помещения и на земельные участки, но и в транспортные средства.

Автор законопроекта ссылается на историю, которая произошла в начале ноября: прохожие заметили кошку, запертую в машине, которая стояла на платной парковке возле здания Госдумы. Она просидела там четыре дня без еды и воды, пока ее хозяин, как сообщали «Вести», находился в психиатрической больнице из-за неадекватного поведения. Первоначально спасатели не хотели вскрывать автомобиль без разрешения ее владельца. В итоге животное было ими спасено.

«Наш законопроект позволит оперативно действовать в подобных ситуациях. Так мы спасем жизнь многим животным и сэкономим время работникам экстренных служб»,— приводит пресс-служба партии слова Георгия Арапова.

Ранее в октябре зоозащитники Бурятии добились отмены регионального акта о пожизненном содержании собак в приютах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Собаки Бурятии получили право на свободу».

Дельгир Манджиева

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