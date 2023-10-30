Собаки Бурятии получили право на свободу

Владельцы бурятских приютов для животных, выяснил «Ъ», заявляют об отказе исполнять решение суда, отменившего ранее указ главы Бурятии об обращении с безнадзорными животными. Алексей Цыденов в январе 2022 года обязал приюты пожизненно содержать крупных собак (выше 25 см в холке). Однако в конце минувшей недели апелляционная инстанция, рассматривая иск зоозащитников, сочла, что глава республики не имел на то полномочий. В региональном правительстве заявили, что на улицы одного лишь Улан-Удэ одномоментно придется выпустить более 4 тыс. крупных собак. Впрочем, владельцы приютов пока не собираются этого делать, объясняя отказ заботой о безопасности граждан и самих собак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В конце минувшей недели Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске принял решение отменить указ главы Бурятии Алексея Цыденова от 24 января 2022 года «Об установлении запрета на возврат животных без владельцев на прежние места их обитания». Согласно указу, большие и опасные собаки, отловленные на улицах, должны пожизненно содержаться в приютах. К таким отнесли особей крупнее 25 см в холке, а также животных бойцовских пород, в том числе метисов. «Собака может вести себя спокойно, но в наших условиях зимы, морозов, отсутствия кормовой базы любая собака становится агрессивной,— объяснял господин Цыденов.— С учетом того, что бродячие собаки представляют реальную угрозу для людей, а люди дороже, чем собаки, принято такое решение».

Год спустя группа зоозащитников из Бурятии обратилась в суд с требованием отменить этот нормативный акт. Верховный суд Бурятии иск удовлетворил частично, решение было обжаловано администрацией. Апелляционная инстанция приняла решение отменить указ.

«Основание — отсутствие у главы республики на тот момент полномочий на принятие этого нормативного акта, а также ряд других причин,— пояснили основной мотив искового заявления представители правозащитной организации "Егоров и партнеры", обеспечившей юридическое сопровождение процесса.— Представитель прокуратуры, участвовавший в процессе, также настаивал на отмене нормативного акта».

При этом там призвали «не сильно радоваться»: «Все мы знаем, как работает конвейер по производству новых законов, постановлений и указов. Сегодняшнее заседание — это только выигранная битва, но не победа».

В правительстве Бурятии отметили, что, поскольку решение суда окончательное и пересмотру не подлежит, региональные власти не имеют теперь права помогать финансово приютам. «Это будет нецелевое использование финансовых средств,— заметил заместитель начальника управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин.— Сегодня указ уже не действует, и мы не можем содержать животных в этих приютах. Владельцы приютов грозят выпустить животных. Сейчас в приюте "Ананда" порядка 3 тыс. собак, в приюте ЦАСС — 1,1 тыс. То есть порядка 4 тыс. собак могут вернуться в прежнюю среду обитания, где их отловили».

Комментарий сопровождается статистикой регионального Роспотребнадзора, демонстрирующей «значительную роль указа» в сокращении случаев нападения собак на людей в республике. В 2019 году в Бурятии было зарегистрировано 4134 обращения с укусами, в 2020-м — 3491 нападение. В 2022 году, после вступления в силу указа главы Бурятии, число нападений снизилось до 2,5 тыс. За девять месяцев текущего года зафиксировано 2170 укусов.

«Действительно, у нас содержится 3 тыс. собак, но мы не собираемся выпускать их на улицу даже после решения суда,— заявила “Ъ” управляющая приютом "Ананда" Наргиза Муминова.— Прекрасно понимаем, что это опасно как для людей, так и для самих собак. Некоторые животные у нас непрерывно содержатся более полутора лет, им просто некуда идти. В местах их прежнего обитания уже сформировались другие стаи, которые их не примут».

При этом госпожа Муминова отмечает, что «бюджет Улан-Удэ и так уже три месяца не перечисляет средства, ссылаясь на исчерпание расходов, заложенных на данную статью».

По ее словам, «власти будут вынуждены вернуться к рассмотрению вопроса выделения денег приютам», так как штрафы за нанесенный ущерб покусанным людям «будут все равно взиматься с официальных органов власти». «Ситуация сложная. Нам нечем кормить собак, но и отпустить их не можем»,— резюмирует управляющая приютом.

Отметим, что зоозащитники, выступившие истцами в суде, не пожелали официально комментировать процесс, не объясняя причин. Один из заявителей неофициально (попросив не упоминать имя и фамилию) пояснил «Ъ»: «Управление ветеринарии Бурятии немного лукавит в этом отношении. Указ перестанет распространяться на собак, которых будут отлавливать после вступления в силу решения суда».

Тем временем региональные власти намерены принять закон «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Бурятии». Законопроект позволяет подвергать процедуре эвтаназии животных, которых в течение двух-трех месяцев после помещения в приют не забирают новые хозяева. Кроме того, усыплять собак предлагается в ряде других случаев: неизлечимые заболевания или последствия острой травмы, заболевания, грозящие другим животным. В перечне речь идет и о «социально опасных», то есть уже покусавших людей животных. Законопроект будет рассмотрен 16 ноября, его разработчики ссылаются на аналогичную работу, которую ведут власти Саратовской и Магаданской областей.

Влад Никифоров, Иркутск