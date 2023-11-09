Проект реконструкции «Мытного двора» в Петербурге продали Formula City

ООО «Охта Групп» продало компании Formula City проект реконструкции Мытного двора, который находится на Евгеньевской улице, 2 в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на председателя правления компании Михаила Ривлина.

Подробности сделки и ее стоимость неизвестны. Однако известно, что она уже находится на завершающей стадии.

Площадь помещений на Евгеньевской составляет 4 тыс. кв. м. Их приобрело на аукционе в 2021 году «Охта-Групп Евгеньевская». На реконструкцию выделили 900 млн рублей в кредит. В конце 2023 года в этой локации планировалось приступить к строительству жилого комплекса.

Мытный двор был построен в 1785 году. Здание признано памятником регионального значения. Во времена СССР оно использовалось для грузового автотранспортного предприятия №116.

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