«Охта Групп» получила кредит на реконструкцию Мытного двора в Петербурге в 900 млн рублей

Застройщик «Охта Групп» заключил с Банком ВТБ соглашение о кредитовании проекта реконструкции Мытного двора в Санкт-Петербурге на 911 млн рублей. Кредит обеспечен залогом 12 помещений комплекса, пишет «Деловой Петербург».

Как рассказал изданию директор проекта ООО «Охта Групп» Денис Казберов, средства будут направлены на выработку концепции реконструкции и разработку проектной документации. «В настоящий момент разрабатываются материалы, которые затем будут согласованы в установленном порядке»,— сообщил господин Казберов.

«Охта Групп» приобрела половину площадей Мытного двора на Евгеньевской, 2, в 2021 году. За часть здания площадью 4 тыс. кв. м компания заплатила 170,1 млн рублей. Всего компания планирует вложить в реконструкцию здания 400 млн рублей.

Подробнее — в материале «"Охта Групп" купила половину Мытного двора».

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