Мытный двор заживет элитно

Вчера Градсовет Петербурга рассмотрел архитектурно-градостроительный облик застройки Мытного двора, разработанный по заказу «Охта Групп» и предусматривающий строительство жилого комплекса на 302 квартиры, а также воссоздание исторического корпуса. Общая площадь жилья в проекте составит 21 тыс. кв. м. Старт строительства намечен на конец 2023 года, сообщили в «Охта Групп». Эксперты предполагают, что продажа квартир на объекте окупит затраты на реконструкцию и восстановление, если ситуация на рынке не ухудшится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikimapia.org Фото: wikimapia.org

Архитектурно-градостроительный облик части территории Мытного двора (Евгеньевская улица, 2Б), предполагающий новое строительство жилого комплекса со встроенными помещениями, подземной автостоянкой и воссоздание исторического здания, разработало ООО «Архитектурное бюро "Студия 44"» по заказу ООО «Охта-Групп — Евгеньевская» (входит в «Охта Групп»). В рамках предложенной концепции на участке площадью 17,3 тыс. кв. м планируется построить 21 тыс. кв. м жилья, включая 14,1 тыс. кв. м в пристроенной части и 6,9 тыс. кв. м в историческом здании.

Реализацию проекта планируется разбить на две очереди. Жилые дома высотой 19,7 м будут примыкать к сохранившимся корпусам Мытного двора со стороны улицы Бакунина, высота которых составляет 11,4 м. Никита Явейн, руководитель и основатель «Студии 44», отметил, что четырехэтажные дома — ниже сложившейся исторической застройки в округе. На первом этаже восстановленных корпусов разместятся коммерческие помещения под торговую и офисную функции. «Сложившаяся историческая застройка — менее официозная, в ней нет строгости, характерной для других частей центра города, это дало нам возможность создать в облике определенную легкость, свободу и живописность»,— так охарактеризовал выбранные решения архитектор. Существующее озеленение, а также возможность разбить небольшие приусадебные участки во дворе ЖК позволят позиционировать его как «загородный дом в центре Петербурга», полагает господин Явейн.

Как рассказал «Ъ-СПб» Денис Казберов, директор проекта ООО «Охта Групп», в настоящее время компания ведет проектирование, после чего нужно получить все необходимые согласования. «Старт строительных работ запланирован на четвертый квартал 2023 года, завершение — ориентировочно в 2026 году. Это комплексный проект: и реконструкция, и восстановление, и новое строительство будут проходить одновременно в рамках единой очереди. Объем инвестиций — около 5 млрд рублей»,— комментирует господин Казберов.

Локация проекта относится к территориям центральной исторической застройки, граничащей с так называемым «серым поясом», напоминает Владимир Федоров, директор по продажам элитной недвижимости Richness Realty Investment Group. «В настоящий момент в рассматриваемом районе реализуется несколько ЖК и многофункциональных проектов, относящихся к разным градациям бизнес-класса, где стоимость жилья находится в диапазоне 340–586 тыс. рублей за квадратный метр»,— приводит цифры он.

По мнению господина Федорова, продажа квартир на объекте окупит затраты на восстановление и реконструкцию исторических корпусов при как минимум нынешнем состоянии рынка. «Состояние рынка и перспективы его развития не назвать самыми радужными,— констатирует эксперт.— Планируемый объем проекта обязывает сделать его интересным, привлекательным и отличающимся от окружения. Локация не самая идеальная, но имеющая перспективу».

Члены Градостроительного совета единодушно высказались за поддержку концепции, выразив надежду, что она даст толчок в разрешении многолетних сложностей вокруг Мытного двора, являющегося памятником регионального значения. В октябре 2021 года на торгах ООО «Охта Групп-Евгеньевская» приобрело часть помещений Мытного двора площадью более 4 тыс. кв. м за 170,1 млн рублей. Собственником остальной части Мытного двора было АО «Евгеньевская, 2» (см. «Ъ-СПб» от 27.10.2021).

Александра Тен, Екатерина Рязанова