В администрации Каменского городского округа силовики изымают документацию

Силовики прибыли в администрацию Каменского городского округа (ГО) Свердловской области для выемки документации по уголовному делу экс-главы ГО Сергея Белоусова. Об этом «Ъ-Урал» сообщил источник в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В администрации городского округа воздержались от комментариев. По данным СМИ, в середине сентября господин Белоусов стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в участии в незаконной предпринимательской деятельности.

Напомним, по данным источников «Ъ-Урал» в областном правительстве области, ранее мэра подозревали в получении взяток на общую сумму 4 млн руб. В конце августа стало известно, что он подал в отставку по собственному желанию, а сентябре покинул свой пост. В думе отметили, что не имели претензий к работе главы и положительно оценивали его работу.

Полина Хабарова

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