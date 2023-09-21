Глава Каменского городского округа ушел в отставку

Глава Каменского городского округа Свердловской области Сергей Белоусов ушел в отставку по собственному желанию. Решение было принято после рассмотрения заявления на заседании местной думы, об этом господин Белоусов сообщил в своем Telegram-канале. Исполняющим обязанности назначен Алексей Кошкаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Белоусов / ВКонтакте Фото: Сергей Белоусов / ВКонтакте

Сергей Белоусов в 2008 и 2012 годах избирался депутатом думы Каменского городского округа четвертого и пятого созывов на непостоянной основе. Управлял округом он с 2012 года и трижды переизбирался на руководящий пост. Полномочия главы района должны были истечь в 2026 году.

Напомним, в июне сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД провели обыски в доме и на работе Сергея Белоусова. По данным источников «Ъ-Урал» в правительстве региона, мэра подозревали в получении взяток на общую сумму 4 млн руб. В конце августа стало известно, что подал в отставку по собственному желанию. В думе отметили, что не имели претензий к работе главы и положительно оценивали его работу.

В сентябре Сергей Белоусов стал фигурантом уголовного дела. По данным СМИ, его обвиняют в участии в незаконной предпринимательской деятельности.

Полина Хабарова

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