Глава района в Свердловской области стал фигурантом уголовного дела

Глава Каменского городского округа (Свердловская область) Сергей Белоусов стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на источник. По данным издания, его обвиняют в участии в незаконной предпринимательской деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Белоусов / ВКонтакте Фото: Сергей Белоусов / ВКонтакте

Сергей Белоусов в 2002–2012 годах занимался индивидуальным предпринимательством. В 2008 и 2012 годах избирался депутатом думы Каменского городского округа четвертого и пятого созывов на непостоянной основе. Управляет округом с 2012 года и трижды переизбирался на руководящий пост. Полномочия главы района должны были истечь в 2026 году.

2 июня 2023 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД провели обыски в доме и на работе Сергея Белоусова. По данным источников «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, мэра подозревали в получении взяток на общую сумму 4 млн руб. В конце августа стало известно, что подал в отставку по собственному желанию. В думе отметили, что не имели претензий к работе главы и положительно оценивали его работу.

По словам источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, отставка господина Белоусова не связана с возможным уголовным преследованием. По его словам, семья господина Белоусова владеет бизнесом в сфере сельского хозяйства, который возглавляет супруга главы округа.

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