В Прикамье ужесточают требования к рекламе и продаже табачной продукции

В Пермском крае будут штрафовать за вывески о продаже табачной и никотинсодержащей продукции. Соответствующая поправка одобрена экономическим комитетом краевого парламента при доработке законопроекта о запрете продажи в нестационарных торговых объектах табачной и никотинсодержащей продукции.

Как сообщает телеграм-канал заксобрания, штраф за размещение вывесок и архитектурно-художественной подсветки может составить для должностных лиц от 15 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.

Кроме этого, законопроектом определили размер штрафов за розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в нестационарных торговых объектах. Поправкой предусмотрен административный штраф: для должностных лиц — от 15 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.

Планируется, что новые требования вступят в силу с 1 марта 2024 года.