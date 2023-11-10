Сегодня день рождения у заместителя генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Тинатин Канделаки

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Тинатин Канделаки

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ее поздравляет главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике Ирина Винер:

— Дорогая Тинатин! Сердечно поздравляю Вас с праздником Вашего дня рождения! Как всесторонне одаренный человек, для которого не существует недостижимых высот и неразрешимых задач, Вы создали высокопрофессиональную команду, которая под Вашим руководством успешно трудится на благо популяризации спорта, создает высококачественный информационный и развлекательный контент и в это непростое время успешно отстаивает интересы наших спортсменов. «Матч ТВ» под Вашим руководством уделяет много внимания соревнованиям по художественной гимнастике. Вы очень многое сделали для того, чтобы российские гимнастки всегда оставались в поле зрения миллионов зрителей нашей страны. Желаю Вам удачи в реализации новых проектов! Здоровья, счастья, радости Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»