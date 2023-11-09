Казахстан заявил о готовности выступать логистическим центром ЕАЭС

Формирование транспортных коридоров позволит превратить Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в связующее звено между Европой и Азией, заявил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин. Он отметил, что Казахстан при сотрудничестве со странами–членами союза готов выступать логистическим центром ЕАЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серик Жумангарин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Серик Жумангарин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В рамках Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае, Серик Жумангарин отметил, что страны ЕАЭС уже определили перечень евразийских транспортных коридоров и запустили цифровой проект по формированию их экосистемы. «Дальнейшая работа в данном направлении позволит превратить ЕАЭС в связующее звено между Европой и Азией, Глобальным Югом и Севером. В этом контексте Казахстан в сотрудничестве с остальными странами ЕАЭС готов выступать логистическим хабом союза»,— сказал господин Жумангарин (цитата по ТАСС).

В 2024 году для развития промышленного сотрудничества ЕАЭС начнется практическая реализация механизма финансовой поддержки проектов, которые реализуются при участии стран–членов союза. По словам господина Жумангарина, на эти цели ежегодно из бюджета ЕАЭС будет выделяться около $20 млн. Предполагается, что за счет такого финансирования удастся поддержать проекты на сумму в $200 млн в год.

«В качестве приоритетных мы рассматриваем совместные предприятия по производству электромобилей, магистральных локомотивов, вагонов, сельскохозяйственной и легковой техники, строительных материалов и химической продукции»,— уточнил Серик Жумангарин. Он отметил, что с учетом географии, экономики и возможностей Казахстана, республика рассчитывает выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации.

Первый для стран ЕАЭС общий механизм финансирования промышленных проектов был утвержден 26 октября. Он предполагает компенсацию процентной ставки по кредиту в размере ставки Центрального банка в стране заемщика. В бюджете ЕАЭС на эти цели на 2024 год предусмотрено около 1,8 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Промсубсидии вышли на простор ЕАЭС».

Милена Костерева