Промсубсидии вышли на простор ЕАЭС

Межправсовет ЕАЭС, прошедший в четверг в Бишкеке, утвердил первый для стран союза общий механизм финансирования промышленных проектов — описывающее его положение, с которым ознакомился “Ъ”, предполагает компенсацию процентной ставки по кредиту в размере ставки Центрального банка в стране заемщика. Подать заявку на получение субсидии смогут проекты с участниками как минимум из трех стран ЕАЭС и соответствующие критериям по доле поставок — для этого будет утвержден список банков—участников программы. В бюджете союза на эти цели на следующий год предусмотрено около 1,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Межправсовет ЕАЭС согласовал конкретный механизм союзного финансирования совместных промышленных проектов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Межправсовет ЕАЭС согласовал конкретный механизм союзного финансирования совместных промышленных проектов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Бишкеке в четверг прошли встречи глав правительств сразу трех объединений — Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также ЕАЭС и СНГ. В рамках ШОС обсуждались в основном вопросы безопасности и транспорта. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин предложил участникам ШОС заключить международный договор по использованию транзитного потенциала. Он также предложил внедрить региональный платежно-расчетный механизм и обеспечить конверсию нацвалют на национальных рынках. Напомним, на прошлой неделе глава российского правительства говорил о том, что Белый дом и Банк России готовят «системные решения», которые увеличат доступность расчетов с иностранными контрагентами. На совете глав правительств СНГ основным вопросом стало использование водных ресурсов в Центральной Азии, а также соглашение об услугах, которое должно расширить режим зоны свободной торговли и перспективы общих энергетических рынков.

На межправсовете ЕАЭС страны-участницы одобрили положение «об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации государствами—членами ЕАЭС» (“Ъ” ознакомился с документом).

Оно вступит в силу после ратификации изменений в договор о ЕАЭС, одобренных в мае,— последние наделяют ЕЭК полномочиями по выделению финансовой поддержки. Субсидия будет покрывать выпадающие доходы банка от предоставления кредита по льготной ставке — ее уровень будет рассчитываться как процентная ставка минус ключевая ставка Центробанка страны, в которой выдается кредит. Максимальная ставка банков, участвующих в механизме, по таким кредитам не должна превышать уровень ключевой ставки, увеличенной на 6,5%.

«Следующим шагом станет утверждение на совете ЕЭК списков банков каждой из стран "пятерки", которые будут участвовать в программе,— сообщил “Ъ” министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.— В следующем году объем финансирования может составить около 1,8 млрд руб.— он будет покрыт взносами стран за счет поступлений от собранных пошлин». Эта сумма уже внесена в бюджет ЕАЭС на следующий год — по данным “Ъ” он будет утвержден до конца года. Максимальный размер субсидии на один проект не должен превышать 350 млн руб. в год.

Само положение описывает в первую очередь порядок отбора проектов и требования к заемщикам. На получение субсидии могут претендовать проекты, в которых задействованы компании из трех или более стран ЕАЭС, каждый из участников должен поставлять не менее 5% материалов и комплектующих, оборудования и ПО, либо оказывать инжиниринговые и строительные услуги (стоимостью не менее 10% от стоимости проекта), еще один вариант участия — имущественный взнос в размере не менее 10%. Далее проекты будут отбираться по балльной системе (бизнес должен продемонстрировать возможность увеличения оборота внутри ЕАЭС либо экспорта в третьи страны, а также подтвердить объем инвестиций и налоговых поступлений). В отдельных случаях предусмотрено применение порога по поставкам в 1,5% — с условием что в течение пяти лет эта доля вырастет до 5% (у других участников проекта доли в любом случае должны быть выше порога).

Рассматривать заявки ЕЭК будет не напрямую: банки будут собирать их от бизнеса в тех случаях, когда проект будет потенциально попадать под критерии положения, и направлять в комиссию. Рассматривать их ЕЭК будет дважды в год — по состоянию на 1 апреля и 1 октября, говорится в документе. «Проекты будут рассматриваться в рамках специальной экспертной группы, консультативного комитета по промышленности, коллегии, утверждать же проекты будет Совет ЕЭК»,— поясняет процедуру Артак Камалян.

Средства можно будет использовать для создания новых или расширения и модернизации действующих производств (всего перечислено 26 секторов в обработке — от авиастроения до легкой промышленности), в том числе на приобретение и лизинг основных средств, покупку оборудования, покупку или аренду земли, строительство, а также на покрытие таможенных платежей, расходов на НИОКР и лицензионных выплат. Заемщик при этом будет обязан ежеквартально отчитываться о том, как реализуется проект. Продукция также должна соответствовать нормам о происхождении товара для госзакупок в странах ЕАЭС.

Татьяна Едовина, Бишкек