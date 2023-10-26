Промсубсидии вышли на простор ЕАЭС
Межправсовет союза договорился о поддержке совместных проектов
Межправсовет ЕАЭС, прошедший в четверг в Бишкеке, утвердил первый для стран союза общий механизм финансирования промышленных проектов — описывающее его положение, с которым ознакомился “Ъ”, предполагает компенсацию процентной ставки по кредиту в размере ставки Центрального банка в стране заемщика. Подать заявку на получение субсидии смогут проекты с участниками как минимум из трех стран ЕАЭС и соответствующие критериям по доле поставок — для этого будет утвержден список банков—участников программы. В бюджете союза на эти цели на следующий год предусмотрено около 1,8 млрд руб.
Межправсовет ЕАЭС согласовал конкретный механизм союзного финансирования совместных промышленных проектов
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В Бишкеке в четверг прошли встречи глав правительств сразу трех объединений — Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также ЕАЭС и СНГ. В рамках ШОС обсуждались в основном вопросы безопасности и транспорта. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин предложил участникам ШОС заключить международный договор по использованию транзитного потенциала. Он также предложил внедрить региональный платежно-расчетный механизм и обеспечить конверсию нацвалют на национальных рынках. Напомним, на прошлой неделе глава российского правительства говорил о том, что Белый дом и Банк России готовят «системные решения», которые увеличат доступность расчетов с иностранными контрагентами. На совете глав правительств СНГ основным вопросом стало использование водных ресурсов в Центральной Азии, а также соглашение об услугах, которое должно расширить режим зоны свободной торговли и перспективы общих энергетических рынков.
На межправсовете ЕАЭС страны-участницы одобрили положение «об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации государствами—членами ЕАЭС» (“Ъ” ознакомился с документом).
Оно вступит в силу после ратификации изменений в договор о ЕАЭС, одобренных в мае,— последние наделяют ЕЭК полномочиями по выделению финансовой поддержки. Субсидия будет покрывать выпадающие доходы банка от предоставления кредита по льготной ставке — ее уровень будет рассчитываться как процентная ставка минус ключевая ставка Центробанка страны, в которой выдается кредит. Максимальная ставка банков, участвующих в механизме, по таким кредитам не должна превышать уровень ключевой ставки, увеличенной на 6,5%.
«Следующим шагом станет утверждение на совете ЕЭК списков банков каждой из стран "пятерки", которые будут участвовать в программе,— сообщил “Ъ” министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.— В следующем году объем финансирования может составить около 1,8 млрд руб.— он будет покрыт взносами стран за счет поступлений от собранных пошлин». Эта сумма уже внесена в бюджет ЕАЭС на следующий год — по данным “Ъ” он будет утвержден до конца года. Максимальный размер субсидии на один проект не должен превышать 350 млн руб. в год.
Само положение описывает в первую очередь порядок отбора проектов и требования к заемщикам. На получение субсидии могут претендовать проекты, в которых задействованы компании из трех или более стран ЕАЭС, каждый из участников должен поставлять не менее 5% материалов и комплектующих, оборудования и ПО, либо оказывать инжиниринговые и строительные услуги (стоимостью не менее 10% от стоимости проекта), еще один вариант участия — имущественный взнос в размере не менее 10%. Далее проекты будут отбираться по балльной системе (бизнес должен продемонстрировать возможность увеличения оборота внутри ЕАЭС либо экспорта в третьи страны, а также подтвердить объем инвестиций и налоговых поступлений). В отдельных случаях предусмотрено применение порога по поставкам в 1,5% — с условием что в течение пяти лет эта доля вырастет до 5% (у других участников проекта доли в любом случае должны быть выше порога).
Рассматривать заявки ЕЭК будет не напрямую: банки будут собирать их от бизнеса в тех случаях, когда проект будет потенциально попадать под критерии положения, и направлять в комиссию. Рассматривать их ЕЭК будет дважды в год — по состоянию на 1 апреля и 1 октября, говорится в документе. «Проекты будут рассматриваться в рамках специальной экспертной группы, консультативного комитета по промышленности, коллегии, утверждать же проекты будет Совет ЕЭК»,— поясняет процедуру Артак Камалян.
Средства можно будет использовать для создания новых или расширения и модернизации действующих производств (всего перечислено 26 секторов в обработке — от авиастроения до легкой промышленности), в том числе на приобретение и лизинг основных средств, покупку оборудования, покупку или аренду земли, строительство, а также на покрытие таможенных платежей, расходов на НИОКР и лицензионных выплат. Заемщик при этом будет обязан ежеквартально отчитываться о том, как реализуется проект. Продукция также должна соответствовать нормам о происхождении товара для госзакупок в странах ЕАЭС.