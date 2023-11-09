В частных клиниках Крыма перестанут делать аборты
Частные медклиники Крыма перестанут проводить процедуру абортов, чтобы не ухудшать демографическую ситуацию, сообщил журналистам республиканский министр здравоохранения Константин Скорупский.
По его словам, это решение поможет женщинам принимать более взвешенное и обдуманное решение относительно сохранения или прерывания беременности.
«В государственных медучреждениях женщин тщательно информируют о действующих мерах социальной поддержки семей с детьми. Пациенток направляют на проведение психологического доабортного консультирования, чтобы помочь разобраться в себе и мотивах своего решения»,— отметил министр.
Он также напомнил, что в 2023 году доабортное медико-психологическое консультирование в Крыму прошли 1037 беременных женщин, из которых решили сохранить беременность 219 женщин, или 21%. За аналогичный период 2022 года такое решение приняли 10,1% женщин.
В начале октября Минздрав опубликовал приказ №459н об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). В список попали препараты мифепристон и мизопростол, используемые для медикаментозного аборта.
Подробнее об этом читайте в материале «Препарат закрыт на учет».