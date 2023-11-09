Авиакомпании из Сибири просят продлить ресурс Ан-24 и Ан-26

С просьбой продлить ресурс самолетов Ан-24 и Ан-26, средний возраст которых в РФ составляет 50 лет, к профильным ведомствам обратились представители ряда региональных авиакомпаний. Обсуждение состоялось в рамках круглого стола в Совете Федерации. Первый заместитель гендиректора ООО «Группа компаний "Истлэнд"» (АО Авиакомпания «Ангара», Иркутск) Сергей Зорин заявил, что четверть имеющегося в России парка Ан-24 и Ан-26 завершат полеты менее чем через пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«На сегодняшний день отечественных региональных самолетов насчитывается порядка 150 штук, из них 95-98 – именно Ан-24 и Ан-26 со сроком выпуска с 1962 года и средним возрастом 50 лет», - прокомментировал Сергей Зорин (цитата по «Интерфакс»). Он также отметил, что согласно докладу ГосНИИ гражданской авиации, к 2030 году будет списана четверть этих самолетов. «По нашему мнению, остановка этого парка наступит значительно раньше, а именно с 2028 года», - добавил он.

В качестве причин износа этих самолетов представители авиакомпаний называют рост нагрузки на фоне перераспределения объемов работ с иностранных лайнеров на российские, отсутствие экономической целесообразности их капитального ремонта (стоимость этих работ оценивается в сумму около 200 млн руб.). Обслуживанием и ремонтом двигателей Ан-24 в то же время занимается лишь один «Арамильский завод», мощностей которого не хватает на всех заказчиков, считают перевозчики.

Решить эту проблему господин Зорин предлагает продлением эксплуатации Ан-24 и Ан-26 до тех пор, пока не будет насыщения самолетами ТВРС. Также, по его мнению, необходимо усилить контроль за сроками выпуска и ценообразования ТВРС и распространить на новые типы Ил-114 и ТВРС все механизмы субсидирования и поддержки. Предложение поддержал также директор по развитию «Полярных авиалиний» (Якутия) Сергей Анциферов, сообщает «Интерфакс».

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что авиакомпания «Красавиа» (Красноярск) в период с 2026 по 2030 годы планирует увеличить авиапарк на 20 самолетов. В рамках соглашения АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) поставит компании ТВРС-44 «Ладога».

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Лолита Белова