«КрасАвиа» на 28% увеличила перевозки пассажиров в первом полугодии 2023-го

Авиакомпания «КрасАвиа» по итогам первого полугодия перевезла на 28% больше пассажиров, чем годом ранее – всего 217 тыс. человек, сообщает пресс-служба перевозчика. В том числе пассажиропоток регулярными линиями вырос на 42% до 165 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Маршрутная сеть авиакомпании достигла 34 регулярных направления. В период с 2026 по 2030 годы перевозчик планирует увеличить авиапарк на 20 самолетов. В рамках соглашения АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) поставит воздушные судна ТВРС-44 «Ладога».

АО «КрасАвиа» принадлежит Красноярскому краю. Авиапарк компании состоит из 24 самолетов и 18 вертолетов. В 2022 году ею перевезено 412 тыс. пассажиров, что 35% больше года ранее.

Александр Киселев