Пентагон: передача российских ЗРК «Хезболле» приведет к эскалации

Заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль заявила, что передача российских зенитно-ракетных комплексов ливанской группировке «Хезболла» привела бы «колоссальной эскалации» конфликта между Израилем и палестинскими боевиками «Хамас».

«Это стало бы колоссальной эскалацией. Это бы нанесло огромный урон безопасности Израиля, особенно в то время, когда мы так напряженно работаем, чтобы не допустить открытия второго фронта»,— заявила на слушаниях в Конгрессе Дана Струль.

Неделю назад газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и разведку США сообщила, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут передать группировке «Хезболла» систему противовоздушной обороны «Панцирь-С1».

Комментируя это сообщение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «де-факто» ЧВК «Вагнер» не существует, поэтому такие рассуждения ни на чем не основываются.

Как напряженность на северной границе Израиля может вылиться для него в войну на два фронта — в материале «Америку тревожит Ливан».

Анастасия Ларина