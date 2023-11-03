Песков не стал комментировать сообщения о возглавившем ЧВК «Вагнер» сыне Пригожина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, действительно ли сын Евгения Пригожина Павел возглавил ЧВК «Вагнер» после его смерти. Говоря о присутствии «Вагнера» в Сирии, пресс-секретарь заявил, что фактически ЧВК уже не существует, поэтому любые рассуждения о действиях группы на Ближнем Востоке ни на чем не основаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Павла Пригожина Фото: соцсети Павла Пригожина

«Это вопрос не к нам. Это не наша тема. И никакой информацией здесь я не располагаю»,— ответил Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать сообщения о том, что ЧВК «Вагнер» возглавил сын Пригожина Павел. О том, что Павел Пригожин возглавил ЧВК «Вагнер», вошедшую в состав Росгвардии, 1 ноября порталу 59.ru сообщил представитель «вагнеровцев» в Пермском крае.

По данным RTVI, вскоре в Росгвардии будет создано подразделение под названием «группа Вагнера», состоящее из 20 тыс. бывших бойцов ЧВК. Как сообщает телеканал, переговоры с ведомством вел 27-летний Павел Пригожин. Часть бойцов, как отмечает телеканал, вошла в состав подчиненного Росгвардии чеченского спецназа «Ахмат» и отрядов Минобороны — «Редут», «АрБат», «Эспаньола».

Дмитрий Песков также прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, которая со ссылкой на источники сообщила, что США получили разведданные о планах ЧВК передать ливанской группировке «Хезболла» зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

«Мы уже говорили, что де-факто такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют»,— прокомментировал статью Дмитрий Песков. Он также заявил, что в случае, если у кого-то есть «на чем-то зиждущаяся озабоченность» по этому поводу, с российскими военными можно связаться по экстренным каналам связи.

Анастасия Ларина