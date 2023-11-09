Имущество ПАО «Красноярский хлеб» выставили на торги за 119 млн рублей

Имущество банкротящегося ПАО «Красноярский хлеб» выставили на торги. Лот включает в себя несколько объектов недвижимости общей площадью 7,4 тыс. кв м в Красноярске на ул. Заводская, земельный участок площадью 11,2 тыс. кв м. объекты инфраструктуры. Начальная стоимость активов – 119 млн руб. Подвести итоги торгов планируется 20 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В апреле этого года Арбитражный суд Красноярского края обязал компанию «Кастелус» вернуть в конкурсную массу «красноярского хлеба» купленную ею в 2015 году промплощадку банкротящегося завода на ул. Заводской. По данным суда, актив в декабре 2014 года был перепродан предпринимателю Олегу Губину, который в феврале 2015 года внес ранее принадлежавшую «Красноярскому хлебу» недвижимость в качестве вклада в уставный капитал ООО «Кастелус», совладельцем которого он являлся до октября 2022 года. Решение суда о возврате имущества в конкурсную массу было оспорено, жалоба оставлена без удовлетворения. На этом участке ООО «Кастелус» в 2016 году намеривался построить несколько жилых домов.

«Красноярский хлеб» был крупнейшим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в регионе. В его структуру входили три крупных хлебозавода в Красноярске, производство в Железногорске, а также собственная торговая сеть, включающая более 60 фирменных магазинов и павильонов в Красноярске, Ачинске, Уяре, Железногорске. В 2018 году на предприятии было введено конкурсное производство.

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Александр Киселев, Оксана Павлова