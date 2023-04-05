Хлебзавод развернули к кредиторам

Арбитражный суд вернул в конкурсную массу банкротящегося «Красноярского хлеба» промплощадку на улице Заводской в Красноярске. Ранее это предприятие обеспечивало треть потребности Красноярского края в хлебобулочных изделиях. Ставший предметом судебного спора головной офис и промышленные сооружения возле здания Сибирского федерального университета с 2014 года несколько раз меняли собственника. Последний владелец — ООО «Кастелус» — планировал строительство на этом месте жилого комплекса. Суд, рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего, отменил всю цепочку сделок с активом и вернул его банкротному предприятию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд по ходатайству конкурсного управляющего «Красхлеба» отменил всю цепочку сделок с промплощадкой и вернул ее банкротному предприятию

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Суд по ходатайству конкурсного управляющего «Красхлеба» отменил всю цепочку сделок с промплощадкой и вернул ее банкротному предприятию

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Красноярского края обязал компанию «Кастелус» вернуть в конкурсную массу купленную ею в 2015 году промплощадку банкротящегося завода «Красноярский хлеб» на улице Заводской. По ходатайству конкурсного управляющего недействительной признана вся цепочка сделок по продаже активов предприятия, которая началась с заключенного в октябре 2014 года договора между ПАО «Красноярский хлеб» и местным предпринимателем Альбертом Внуковым. По данным суда, актив в декабре 2014 года был перепродан предпринимателю Олегу Губину, который в феврале 2015 года внес ранее принадлежавшую «Красноярскому хлебу» недвижимость в качестве вклада в уставный капитал ООО «Кастелус», совладельцем которого он являлся до октября 2022 года. Отдельно суд восстановил право требования Альберта Внукова к ПАО «Красноярский хлеб» в сумме 22 млн руб.

Хлебзавод на улице Заводской рядом с улицей Маерчака и Сибирским федеральным университетом начал работу в 1938 году и стал первым предприятием будущего «Красноярского хлеба». До процедуры банкротства «Красноярский хлеб» был крупнейшим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в Красноярском крае. В его структуру входили три крупных хлебозавода в Красноярске, производство в Железногорске, а также собственная торговая сеть, включающая более 60 фирменных магазинов и павильонов в Красноярске, Ачинске, Уяре, Железногорске. По данным регионального правительства, «Красноярский хлеб» обеспечивал потребности населения края на 30% в хлебобулочных и на 27% в кондитерских изделиях. В 2020 году оставшееся у банкротного предприятия имущество эксперты оценили в 390,9 млн руб. На момент введения в 2018 году конкурсного производства в реестр кредиторов «Красхлеба» было включено 309,5 млн руб. долгов.

На ставшей предметом арбитражного спора промплощадке находятся 10 зданий и строений общей площадью 3,3 тыс. кв. м, инженерные сети, весь земельный участок размером 1,13 га. На этом участке конечный владелец актива — ООО «Кастелус» — в 2016 году намеривался построить несколько жилых домов. Для этого компания через процедуру публичных слушаний получила одобрение городских властей на отклонение от предельных параметров разрешенного в этом месте строительства — коэффициент интенсивности жилой застройки повысили с 1,9 до 2.

Согласно материалам суда, в первый раз арбитражный управляющий «Красноярского хлеба» обратился в суд с требованием о признании недействительными сделок по продаже промплощадки на улице Заводской в августе 2018 года. Оно было удовлетворено, но затем решения дважды пересматривались судами вышестоящей инстанции и отправлялись на пересмотр в Красноярский край. В последний раз оно поступило на рассмотрение первой инстанции в июне 2022 года. Резолютивную часть определения о признании сделок недействительными суд огласил 23 марта, но по истечении двух недель так и не опубликовал его мотивировочную часть. В ходатайстве конкурсный управляющий обращал внимание, что в договоре купли-продажи между «Красноярским хлебом» и Альбертом Внуковым была указана цена 52,7 млн руб., но фактически эти деньги на счет завода не поступили. «Фактически ответчиком в кассу должника внесены денежные средства в сумме 22 млн руб., инкассированные на расчетный счет должника в целях погашения задолженности перед уполномоченным органом по НДФЛ»,— сообщается в материалах дела.

По мнению старшего юриста юридической фирмы «Арбитраж.ру» Дениса Данилова, позиция суда в этот раз с высокой вероятностью будет сводиться к той, что была указана судами ранее: «Несмотря на то, что идет третий круг рассмотрения спора об оспаривании сделки, у кассационного суда при последнем рассмотрении не было замечаний к выводу о недействительности цепочки сделок, совершенных с целью причинения вреда»,— отмечает юрист. Он считает маловероятной отмену нового судебного акта.

Господин Данилов пояснил, что теперь у первого покупателя — Альберта Внукова — появится право потребовать у завода фактически уплаченные 22 млн руб., но оно может быть удовлетворено только после выплаты долгов конкурсных кредиторов третьей очереди. Это сводит шансы на погашение прав требований Альберта Внукова к нулю. ООО «Кастелус», при наличии затрат на улучшение объектов недвижимости после покупки, вправе предъявить отдельное требование о взыскании неосновательного обогащения либо предъявить требования о взыскании убытков непосредственно к лицу, передавшему имущество, добавил юрист. Саму промплощадку, по его словам, после возврата в конкурсную массу оценят и выставят на торги.

Руководитель отдела жилой недвижимости красноярской компании «Гранта-недвижимость» Дмитрий Слепокуров считает перспективным использование участка земли под хлебзаводом для жилой застройки. На этом месте, по его мнению, уместно строить дома комфорт- или бизнес-класса. «Площадка находится близко к центру. Рядом — старый жилой фонд, два бизнес-центра, фитнес-центр, институт, есть хорошая транспортная развязка»,— пояснил он. Свободных площадок для строительства в аналогичных локациях в Красноярске, по словам эксперта, нет. Жилье там строится только в порядке реновации старого фонда.

Дарья Решетникова