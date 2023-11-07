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Коммерсантъ FM
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В Приморье после ледяного дождя отключения света наблюдаются в 17 населенных пунктах

По состоянию на вторник, 7 ноября, электроснабжение полностью или частично отсутствует в 17 населенных пунктах Приморского края, сообщила сегодня пресс-служба правительства региона.

«Всего полностью и частично от электроснабжения отключено 17 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Лесозаводске и Дальнереченске»,— заявил министр энергетики и газоснабжения Приморья Андрей Леонтьев. Он пообещал «всех потребителей» подключить к электроснабжению уже сегодня. Устранением повреждений занимаются 25 бригад энергетиков.

По данным прокуратуры Приморья, в период с 5 по 7 ноября в крае происходили отключения электроснабжения, коснувшиеся около 100 тыс. жителей региона. В ходе ремонтных работ электроснабжение восстановлено для 95 тыс. приморцев. «Ремонтно-восстановительные работы продолжаются, без коммунальной услуги остаются практически 5 тыс. жителей Приморья, в том числе около 2,5 тыс. из Лесозаводского городского округа и Дальнереченского муниципального района»,— информирует надзорное ведомство.

По данным правительства Приморья, в минувшие выходные на территории края выпали «смешанные осадки от 20 до 109 миллиметров», а «перепады температуры привели к обледенению проводов и деревьев». В результате происходил обрыв проводов электросетей и отключение энергоснабжения.

Алексей Чернышев, Владивосток

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