Глава Республики Алтай распорядился провести масштабную ревизию земельных отношений

В Республике Алтай будет проведена масштабная ревизия земельных отношений. «Прошу МВД, прокуратуру региона Следственное управление Следственного комитета по Республике Алтай рассмотреть вопрос о проведении масштабного комплекса мероприятий по выявлению случаев криминализации земельных отношений на территории региона»,– сообщил глава республики Олег Хорохордин.

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Координировать эту работу будет совет по управлению земельными ресурсами Республики Алтай, в состав которого войдут представители органов власти, депутаты, общественники, представители правоохранительных структур. До конца недели минэкономразвития поручено подготовить все необходимые документы.

«Необходимо разобраться, как и при каких обстоятельствах земельные участки в Республике Алтай выделялись ранее и могут выделяться в настоящее время. С марта 2019 года ни одного гектара земли не было передано или продано правительством региона. Если подозрительные или откровенно незаконные операции с землей имели место быть на территории муниципалитетов, их важно выявить, наказать виновных и исключить такие случаи в будущем»,– сказал глава региона.

По его данным, 0,54% территории (50 тыс. га) – земли населенных пунктов, 0,01% (1,5 тыс. га) – территория застройки туристическими объектами.

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Анна Егорова