Сооснователь Apple Стив Возняк госпитализирован в Мехико

Один из основателей Apple 73-летний Стив Возняк госпитализирован в Мехико, где он должен был выступить на бизнес-форуме, сообщили TMZ, El Sol De Mexico и El Pais. Причиной мог стать ишемический инсульт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Возняк

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Стив Возняк

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Господин Возняк прибыл в Мексику для участия во Всемирном деловом форуме. Выступление было запланировано на 16:00 в среду, 8 ноября, но организаторы объявили об отмене «по медицинским показаниям». По данным TMZ, сооснователь корпорации пожаловался на недомогание жене. Именно она, как утверждается, настояла на госпитализации. Бизнесмен находится в отделении неотложной помощи.

Стив Возняк, Стив Джобс и Рональд Уэйн основали Apple в 1976 году. Сейчас корпорация является одной из самых дорогих компаний мира. Господин Возняк ушел из Apple в 1980-х годах и занимался другими проектами.

Леонид Уварчев