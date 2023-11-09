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Коммерсантъ FM
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Сооснователь Apple Стив Возняк госпитализирован в Мехико

Один из основателей Apple 73-летний Стив Возняк госпитализирован в Мехико, где он должен был выступить на бизнес-форуме, сообщили TMZ, El Sol De Mexico и El Pais. Причиной мог стать ишемический инсульт.

Стив Возняк

Стив Возняк

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Стив Возняк

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Господин Возняк прибыл в Мексику для участия во Всемирном деловом форуме. Выступление было запланировано на 16:00 в среду, 8 ноября, но организаторы объявили об отмене «по медицинским показаниям». По данным TMZ, сооснователь корпорации пожаловался на недомогание жене. Именно она, как утверждается, настояла на госпитализации. Бизнесмен находится в отделении неотложной помощи.

Стив Возняк, Стив Джобс и Рональд Уэйн основали Apple в 1976 году. Сейчас корпорация является одной из самых дорогих компаний мира. Господин Возняк ушел из Apple в 1980-х годах и занимался другими проектами.

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Другой Стив

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Стив Возняк (полное имя Стивен Гэри Возняк) родился 11 августа 1950 года в городе Сан&amp;#8209;Хосе (штат Калифорния, США) в семье инженера и домохозяйки. По окончании школы Возняк поступил в Калифорнийский университет в Беркли, но уже на втором курсе бросил учебу. В 1975 году он начал работать в компании Hewlett&amp;#8209;Packard, где проектировал калькуляторы

Стив Возняк (полное имя Стивен Гэри Возняк) родился 11 августа 1950 года в городе Сан‑Хосе (штат Калифорния, США) в семье инженера и домохозяйки. По окончании школы Возняк поступил в Калифорнийский университет в Беркли, но уже на втором курсе бросил учебу. В 1975 году он начал работать в компании Hewlett‑Packard, где проектировал калькуляторы

Фото: Steve Castillo / AP

В том же году школьный приятель Возняка Стив Джобс (справа) предложил ему создать модель компьютера. В гараже, принадлежавшем родителям Джобса, они создали компьютерную плату, прототип компьютера Apple I. Местный торговец электронным оборудованием заказал им 25 таких устройств, после чего Возняк оставил прежнюю работу, чтобы стать вице&amp;#8209;президентом нового предприятия

В том же году школьный приятель Возняка Стив Джобс (справа) предложил ему создать модель компьютера. В гараже, принадлежавшем родителям Джобса, они создали компьютерную плату, прототип компьютера Apple I. Местный торговец электронным оборудованием заказал им 25 таких устройств, после чего Возняк оставил прежнюю работу, чтобы стать вице‑президентом нового предприятия

Фото: DB Apple / DPA / ТАСС

Компания под названием Apple Computer была зарегистрирована 1 апреля 1976 года. В том же году был выпущен первый компьютер, а в 1977 году разработана вторая модель — Apple II, завоевавшая невероятную популярность: всего было произведено более 5 млн экземпляров компьютера

Компания под названием Apple Computer была зарегистрирована 1 апреля 1976 года. В том же году был выпущен первый компьютер, а в 1977 году разработана вторая модель — Apple II, завоевавшая невероятную популярность: всего было произведено более 5 млн экземпляров компьютера

Фото: Sal Veder / AP

В феврале 1981 года Стив Возняк попал в аварию на своем самолете Beechcraft Bonanza, во время взлета из авиационного парка Санта-Круз (Калифорния). В результате он получил ретроградную амнезию и временную антероградную амнезию: не помнил о происшествии и о времени, когда находился в больнице

В феврале 1981 года Стив Возняк попал в аварию на своем самолете Beechcraft Bonanza, во время взлета из авиационного парка Санта-Круз (Калифорния). В результате он получил ретроградную амнезию и временную антероградную амнезию: не помнил о происшествии и о времени, когда находился в больнице

Фото: Roger Ressmeyer / Corbis / VCG via Getty Images

Стив Возняк был несколько раз женат. С 1976 года — на Элис Робертс. Прожив вместе четыре года, пара разошлась. Затем он женился на Кэнди Кларк (на фото), в браке родились два мальчика и девочка. Также с 1990 года состоял в браке со Сьюзан Мулкерн

Стив Возняк был несколько раз женат. С 1976 года — на Элис Робертс. Прожив вместе четыре года, пара разошлась. Затем он женился на Кэнди Кларк (на фото), в браке родились два мальчика и девочка. Также с 1990 года состоял в браке со Сьюзан Мулкерн

Фото: Richard Creamer / Michael Ochs Archives / Getty Images

В 1982 и 1983 годах Возняк спонсировал два национальных рок-фестиваля «The US Festival», которые были посвящены развивающимся технологиям и содружеству музыки, компьютеров, телевидения и людей. Они представляли собой комбинацию технологической выставки и рок-фестиваля

В 1982 и 1983 годах Возняк спонсировал два национальных рок-фестиваля «The US Festival», которые были посвящены развивающимся технологиям и содружеству музыки, компьютеров, телевидения и людей. Они представляли собой комбинацию технологической выставки и рок-фестиваля

Фото: Richard McCaffrey / Michael Ochs Archives / Getty Images

В 1985 году Возняк оставил пост вице&amp;#8209;президента Apple. В том же году президент Рональд Рейган вручил ему Национальную медаль США в области технологий. А в 1986 году он получил ученую степень бакалавра в Калифорнийском университете, куда вернулся, чтобы завершить обучение

В 1985 году Возняк оставил пост вице‑президента Apple. В том же году президент Рональд Рейган вручил ему Национальную медаль США в области технологий. А в 1986 году он получил ученую степень бакалавра в Калифорнийском университете, куда вернулся, чтобы завершить обучение

Фото: Bill Beattie / AP

После прекращения активной работы в Apple он основал ряд высокотехнологичных компаний. К примеру, создал компанию по разработке систем удаленного доступа для использования в бытовых компьютерах

После прекращения активной работы в Apple он основал ряд высокотехнологичных компаний. К примеру, создал компанию по разработке систем удаленного доступа для использования в бытовых компьютерах

Фото: Paul Sakuma / AP

У Стива Возняка было несколько псевдонимов: The Woz, Wizard of Woz и iWoz. В Apple сотрудники также называли его Другой Стив. В 2007 году он опубликовал автобиографическую книгу «iWoz»

У Стива Возняка было несколько псевдонимов: The Woz, Wizard of Woz и iWoz. В Apple сотрудники также называли его Другой Стив. В 2007 году он опубликовал автобиографическую книгу «iWoz»

Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

В 2009 году на телеканале ABC состоялась премьера развлекательного танцевального шоу «Dancing with the Stars», в котором принял участие Стив Возняк. Его партнершей стала Карина Смирнофф, профессиональная танцовщица родом из Харькова

В 2009 году на телеканале ABC состоялась премьера развлекательного танцевального шоу «Dancing with the Stars», в котором принял участие Стив Возняк. Его партнершей стала Карина Смирнофф, профессиональная танцовщица родом из Харькова

Фото: Kelsey McNeal / Walt Disney Television via Getty Images

Стив Возняк является поклонником самокатов-сигвеев и членом команды по игре в поло Кремниевой долины. Его любимая компьютерная игра — «Тетрис»

Стив Возняк является поклонником самокатов-сигвеев и членом команды по игре в поло Кремниевой долины. Его любимая компьютерная игра — «Тетрис»

Фото: Hermann J. Knippertz / AP

В одном из интервью Стив Возняк признался, что не раз стоял всю ночь в очереди в ожидании старта продаж новых iPhone, а также других продуктов компании Apple &lt;br>На фото: Стив Возняк перед покупкой iPhone 4S

В одном из интервью Стив Возняк признался, что не раз стоял всю ночь в очереди в ожидании старта продаж новых iPhone, а также других продуктов компании Apple
На фото: Стив Возняк перед покупкой iPhone 4S

Фото: Paul Sakuma / AP

Стив Возняк по-прежнему числится сотрудником Apple и получает символическую зарплату, а также владеет пакетом акции компании. С 2009 по 2014 год работал главным ученым в компании Fusion-io &lt;BR>На фото: с президентом Fusion-io Дэвидом Флинном (слева) и директором по маркетингу компании Риком Уайтом (справа)

Стив Возняк по-прежнему числится сотрудником Apple и получает символическую зарплату, а также владеет пакетом акции компании. С 2009 по 2014 год работал главным ученым в компании Fusion-io
На фото: с президентом Fusion-io Дэвидом Флинном (слева) и директором по маркетингу компании Риком Уайтом (справа)

Фото: Peter Foley / Bloomberg via Getty Images

За свой вклад в развитие технологий Возняк был удостоен ряда почетных степеней доктора технических наук

За свой вклад в развитие технологий Возняк был удостоен ряда почетных степеней доктора технических наук

Фото: Tony Avelar / AP

В 2014 году стал главным ученым в компании Primary Data. В 2018-м работал над собственной инвестиционной блокчейн-платформой Equi, а спустя три года он объявил о создании частной космической компании Privateer Space

В 2014 году стал главным ученым в компании Primary Data. В 2018-м работал над собственной инвестиционной блокчейн-платформой Equi, а спустя три года он объявил о создании частной космической компании Privateer Space

Фото: Rich Fury / Invision / AP

В настоящее время он женат на Дженет Хилл (на фото) и проживает в городе Лос-Гатос в Калифорнии

В настоящее время он женат на Дженет Хилл (на фото) и проживает в городе Лос-Гатос в Калифорнии

Фото: Ben Margot / AP

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Стив Возняк (полное имя Стивен Гэри Возняк) родился 11 августа 1950 года в городе Сан‑Хосе (штат Калифорния, США) в семье инженера и домохозяйки. По окончании школы Возняк поступил в Калифорнийский университет в Беркли, но уже на втором курсе бросил учебу. В 1975 году он начал работать в компании Hewlett‑Packard, где проектировал калькуляторы

Фото: Steve Castillo / AP

В том же году школьный приятель Возняка Стив Джобс (справа) предложил ему создать модель компьютера. В гараже, принадлежавшем родителям Джобса, они создали компьютерную плату, прототип компьютера Apple I. Местный торговец электронным оборудованием заказал им 25 таких устройств, после чего Возняк оставил прежнюю работу, чтобы стать вице‑президентом нового предприятия

Фото: DB Apple / DPA / ТАСС

Компания под названием Apple Computer была зарегистрирована 1 апреля 1976 года. В том же году был выпущен первый компьютер, а в 1977 году разработана вторая модель — Apple II, завоевавшая невероятную популярность: всего было произведено более 5 млн экземпляров компьютера

Фото: Sal Veder / AP

В феврале 1981 года Стив Возняк попал в аварию на своем самолете Beechcraft Bonanza, во время взлета из авиационного парка Санта-Круз (Калифорния). В результате он получил ретроградную амнезию и временную антероградную амнезию: не помнил о происшествии и о времени, когда находился в больнице

Фото: Roger Ressmeyer / Corbis / VCG via Getty Images

Стив Возняк был несколько раз женат. С 1976 года — на Элис Робертс. Прожив вместе четыре года, пара разошлась. Затем он женился на Кэнди Кларк (на фото), в браке родились два мальчика и девочка. Также с 1990 года состоял в браке со Сьюзан Мулкерн

Фото: Richard Creamer / Michael Ochs Archives / Getty Images

В 1982 и 1983 годах Возняк спонсировал два национальных рок-фестиваля «The US Festival», которые были посвящены развивающимся технологиям и содружеству музыки, компьютеров, телевидения и людей. Они представляли собой комбинацию технологической выставки и рок-фестиваля

Фото: Richard McCaffrey / Michael Ochs Archives / Getty Images

В 1985 году Возняк оставил пост вице‑президента Apple. В том же году президент Рональд Рейган вручил ему Национальную медаль США в области технологий. А в 1986 году он получил ученую степень бакалавра в Калифорнийском университете, куда вернулся, чтобы завершить обучение

Фото: Bill Beattie / AP

После прекращения активной работы в Apple он основал ряд высокотехнологичных компаний. К примеру, создал компанию по разработке систем удаленного доступа для использования в бытовых компьютерах

Фото: Paul Sakuma / AP

У Стива Возняка было несколько псевдонимов: The Woz, Wizard of Woz и iWoz. В Apple сотрудники также называли его Другой Стив. В 2007 году он опубликовал автобиографическую книгу «iWoz»

Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

В 2009 году на телеканале ABC состоялась премьера развлекательного танцевального шоу «Dancing with the Stars», в котором принял участие Стив Возняк. Его партнершей стала Карина Смирнофф, профессиональная танцовщица родом из Харькова

Фото: Kelsey McNeal / Walt Disney Television via Getty Images

Стив Возняк является поклонником самокатов-сигвеев и членом команды по игре в поло Кремниевой долины. Его любимая компьютерная игра — «Тетрис»

Фото: Hermann J. Knippertz / AP

В одном из интервью Стив Возняк признался, что не раз стоял всю ночь в очереди в ожидании старта продаж новых iPhone, а также других продуктов компании Apple
На фото: Стив Возняк перед покупкой iPhone 4S

Фото: Paul Sakuma / AP

Стив Возняк по-прежнему числится сотрудником Apple и получает символическую зарплату, а также владеет пакетом акции компании. С 2009 по 2014 год работал главным ученым в компании Fusion-io
На фото: с президентом Fusion-io Дэвидом Флинном (слева) и директором по маркетингу компании Риком Уайтом (справа)

Фото: Peter Foley / Bloomberg via Getty Images

За свой вклад в развитие технологий Возняк был удостоен ряда почетных степеней доктора технических наук

Фото: Tony Avelar / AP

В 2014 году стал главным ученым в компании Primary Data. В 2018-м работал над собственной инвестиционной блокчейн-платформой Equi, а спустя три года он объявил о создании частной космической компании Privateer Space

Фото: Rich Fury / Invision / AP

В настоящее время он женат на Дженет Хилл (на фото) и проживает в городе Лос-Гатос в Калифорнии

Фото: Ben Margot / AP

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