Путин прибыл в Казахстан

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Казахстан. Самолет приземлился в Астане, передает ТАСС.

Российский президент встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в резиденции «Акорда». Это уже пятая встреча двух лидеров в 2023 году. Пройдут переговоры в узком и расширенном составах. Запланировано подписание документов. Кремль сообщал, что стороны будут обсуждать перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы. После мероприятий президенты выступят с заявлениями для СМИ.

Кроме того, господин Путин и господин Токаев по видеосвязи примут участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум состоится в Костанае.

Леонид Уварчев