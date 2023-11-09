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Коммерсантъ FM
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Стоимость биткойна превышала $36 тыс. впервые за 1,5 года

Биткойн торговался на бирже Coindesk выше $36 тыс. Стоимость криптовалюты последний раз превышала этот порог 6 мая 2022 года.

Позднее рост стоимости биткойна замедлился. По данным площадки CoinMarketCap, которая учитывает стоимость криптовалюты на крупнейших биржах, цена биткойна составляла примерно $35,7 тыс. на 3:24 по московскому времени. Это на 1% больше, чем днем ранее.

Котировки криптовалюты начали значительно расти в октябре. Среди причин — спекулятивная игра на фоне ожиданий регистрации спотовых ETF на биткойн и конфликт на Ближнем Востоке. Опрошенные «Ъ» эксперты не ждут продолжения значительного роста курса в ближайшее время, они прогнозируют его в следующем году.

Подробнее о ситуации с криптовалютой — в материале «Ъ» «Биткойн слухами полнится».

Леонид Уварчев

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