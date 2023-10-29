Биткойн слухами полнится

Оптимизм инвесторов на минувшей неделе поднял котировки криптовалюты на 6–16%. Спекулятивная игра на фоне ожиданий регистрации спотовых ETF на биткойн подняла курс ведущей валюты до уровня $35 тыс. Котировки поддержал и палестино-израильский конфликт. Впрочем, продолжения значительного роста курса эксперты пока не ждут, перенося его на следующий год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно данным Coinmarketcap.com, за неделю ведущие криптовалюты прибавили в цене 6–16%. На выходных курс биткойна закрепился выше $34 тыс., то есть фактически вернулся к значениям мая 2022 года. Ведущая виртуальная валюта была и в лидерах повышения, прибавив за неделю более 15%, а ее капитализация достигла $668 млрд. Стоимость второй по популярности криптовалюты — эфира — приблизилась к $1,8 тыс., то есть находится вблизи максимальных отметок с августа этого года. Капитализация эфира составила $215 млрд.

Активная игра на повышение курса криптовалют, прежде всего биткойна, началась с середины октября.

Аналитики связывают восстановление интереса к рынку с ожиданиями появления спотовых ETF на биткойн.

Как отмечает основатель Cross Finance Александр Мамасидиков, триггером стал слух о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила запуск ETF на биткойн от инвестиционной компании BlackRock. Почти сразу слух был опровергнут, но крипторынок уже получил импульс к росту. При этом, как отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, одобрение заявки на запуск спотовых ETF на биткоин на текущий момент — один из важнейших факторов для рынка криптовалют. Он значительно повысит привлекательность сектора для инвесторов, также таким образом рынок сможет привлечь дополнительную ликвидность, поясняет эксперт.

Как отмечает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов, импульс, родившийся на слухах и продолживший действовать благодаря оптимизму инвесторов, подтолкнул курс биткойна к $35 тыс., но одного оптимизма оказалось мало, чтобы запустить мощную волну нового бычьего цикла. При этом глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев указывает, что резкий рост был «буквально парой свечей, что вполне может быть крупной манипуляцией на "тонком" рынке».

Вместе с тем поддержку криптобыкам оказало и разрастание конфликта на Ближнем Востоке.

Как отмечает господин Мамасидиков, этот геополитический фактор повлиял еще и на стоимость золота (см. “Ъ” от 26 октября) — в условиях нестабильности инвесторы переводят капитал в «безопасные гавани», а биткойн рассматривается как цифровой аналог золота. По данным Investing.com, в минувшую пятницу котировки драгоценного металла на спот-рынке превысили $2 тыс. за тройскую унцию.

Однако пока это не похоже на начало нового «бычьего» цикла, отмечают аналитики. По словам Александра Мамасидикова, этому мешает регуляторная неопределенность, связанная прежде всего с курсом на ужесточение регулирования криптобирж и эмитентов стейблкойнов, который наблюдается в США. Сергей Менделеев обращает внимание, что последнее время курс биткойна «отвязался от фондовых индексов и начал опять повторять движения защитного актива» и такая ситуация может стать «самостоятельным фактором роста стоимости актива».

Как указывает Роман Некрасов, для дальнейшего роста нужны дополнительные стимулы: реальный запуск биткойн-ETF, еще большее усиление геополитической напряженности или любое изменение инфляционных рисков.

Их повышение, по мнению господина Некрасова, привлечет инвестиции от тех игроков, которые готовы рисковать ради сохранения стоимости активов в инвестиционном портфеле. А понижение инфляционных рисков «повлечет за собой смягчение кредитно-денежной политики ФРС и переток капитала из казначейских бумаг в более рисковый рынок акций — и рынок криптовалют», считает господин Некрасов.

Пока же эксперты переносят значительное оживление на рынке криптовалют на следующий год. И в том числе в связи с ожидаемым осенью 2024 года халвингом в сети биткойна. Как отмечает господин Некрасов, он обычно сопряжен с ростом курса криптовалюты, который традиционно начинается за несколько месяцев до халвинга.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин