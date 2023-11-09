30,48 миллиона человек достигла в сентябре численность занятых в малом и среднем бизнесе — за год она выросла на 2,4 млн, подсчитали эксперты FinExpertiza на основе данных Минэкономики. Наибольший прирост сектору обеспечили самозанятые — за год их число выросло в 1,5 раза, до 8,5 млн чел. В среднем на одно предприятие МСП приходится 5,5 работника (годом ранее — 3,3). Впрочем, наращивать численность сектора стало сложнее из-за дефицита кадров, а власти корректируют его поддержку и ждут от МСП уже качественных изменений. Тем временем финансовые показатели МСП на фоне восстановления экономики растут: в сентябре средний оборот увеличился на 6,2% год к году в реальном выражении.