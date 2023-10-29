Под Екатеринбургом планируют построить цех утилизации медицинских отходов
Вблизи ЕКАД планируют построить цех утилизации опасных медицинских отходов. Проект вынесен на общественные обсуждения, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Планируется, что в цехе в год будет перерабатываться более двух тыс. тонн медицинских отходов.
По данным проектной документации, в первом этапе строительства планируют возвести двухэтажный цех площадью более 2,3 тыс. кв. м, а также пожарные резервуары. Во втором этапе — стоянку для грузовых машин.
Как сказано в документации, цех не относится к объектам первой категории негативного воздействия на окружающую среду. Пожарная и санитарно-эпидемиологическая проверка одобрила строительство.
Участок уже принадлежит компании «Проперти энд Девелопмент». Для строительства цеха вид пользования земель должен перейти в категорию «специальная деятельность».
Напомним, в Свердловской области до конца года появятся современные пункты приема вторсырья — «Экодома». По словам губернатора Евгения Куйвашева, это будут не просто современные пункты приема вторсырья, куда можно принести до 10 видов отходов. Это будет образовательная площадка, где будут обучать правильной сортировке мусора.