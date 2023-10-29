Под Екатеринбургом планируют построить цех утилизации медицинских отходов

Вблизи ЕКАД планируют построить цех утилизации опасных медицинских отходов. Проект вынесен на общественные обсуждения, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Планируется, что в цехе в год будет перерабатываться более двух тыс. тонн медицинских отходов.

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По данным проектной документации, в первом этапе строительства планируют возвести двухэтажный цех площадью более 2,3 тыс. кв. м, а также пожарные резервуары. Во втором этапе — стоянку для грузовых машин.

Как сказано в документации, цех не относится к объектам первой категории негативного воздействия на окружающую среду. Пожарная и санитарно-эпидемиологическая проверка одобрила строительство.

Участок уже принадлежит компании «Проперти энд Девелопмент». Для строительства цеха вид пользования земель должен перейти в категорию «специальная деятельность».

Напомним, в Свердловской области до конца года появятся современные пункты приема вторсырья — «Экодома». По словам губернатора Евгения Куйвашева, это будут не просто современные пункты приема вторсырья, куда можно принести до 10 видов отходов. Это будет образовательная площадка, где будут обучать правильной сортировке мусора.

Полина Хабарова

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