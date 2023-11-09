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Коммерсантъ FM
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Видеоиграм расширили ландшафт

В отрасль включили профильные СМИ и сайты онлайн-портфолио

Минцифры подготовило перечень российских разработок и сервисов, которые оно считает приемлемым аналогом иностранных разработок в сфере видеоигр. В документе, с которым ознакомился “Ъ”, как часть «IT-ландшафта» упомянуты в том числе видеоигровые издания и сервисы по созданию портфолио. Эксперты полагают, что речь идет скорее об описании отрасли, а не о перечне претендентов на господдержку. Но отмечают, что сайты, живущие благодаря сообществам пользователей, не могут служить заменой иностранным.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с подготовленной Минцифры презентацией «IT-ландшафта» индустрии видеоигр — списков иностранных сервисов и программного обеспечения и их потенциальных российских аналогов. Презентацию подготовили участники профильного центра компетенций разработки (ЦКР) «Игровые сервисы» при министерстве, а слайды из нее включены в материалы к заседанию экспертного совета по ПО.

Помимо продуктов, относящихся непосредственно к разработке и дистрибуции видеоигр (например, разрабатываемые VK движок Nau Engine и магазин VK Play), в документе упомянуты и «околоигровые сервисы». К ним причислены онлайн-медиа, публикующие новости игровой индустрии и обзоры на игры — DTF (входит в ИД «Комитет»), GameGuru и iXBT.games. Эти сайты позиционируются как аналог агрегатора оценок игр Metacritic и сервиса вики-энциклопедий по интересам Fandom.

К «околоигровым сервисам» отнесены те, что в Минцифры считают аналогом Behance и DeviantArt. Таковыми называются фотобанк «Лори» и сайты онлайн-портфолио Portfolios и PhotoPR. Ранее представители российской игровой индустрии, вошедшие в профильный ЦКР, обсуждали с Минцифры риски потери доступа к сервисам лицензирования контента, в частности, к аудиостокам (см. “Ъ” от 31 января).

Представители всех трех сервисов сообщили “Ъ”, что не знали об их включении в перечень. Гендиректор Portfolios Евгений Никитин и владелец PhotoPR Михаил Деменьшин уточнили, что не подавали заявки на получение поддержки в рамках ЦКР «Игровые сервисы». На сайте компании ОНИ, которой принадлежит PhotoPR, говорится, что владельцы рассматривают продажу бизнеса, соцсети и дата в подвале не обновляется с 2016 года. Шеф-редактор iXBT.com Илья Рубцов также отметил, что издание не подавало заявок и «не думало о необходимости поддержки со стороны государства». В других медиа не ответили “Ъ”.

В презентации отмечены также классы ПО и сервисов, в которых в принципе нет российских разработок и которые при этом закрывают «актуальные отраслевые потребности». Таковыми названы сервисы локализации видеоигр (MemoQ и Trados Studio), закупки игрового трафика и «обеспечения развития игровых платформ следующего поколения» (конкретные примеры не приведены).

В Минцифры пояснили “Ъ”, что в перечень включены «разработанные российскими разработчиками и закрывающие определенные направления IT-ландшафта». Главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов считает, что список составлялся «не с целью предоставления льгот или преференций, а для определения потенциальных последствий блокировки "внешнего" интернета и векторов развития импортозамещения». Он удивился тому, что Behance и DeviantArt названы «околоигровыми» сервисами, но при этом в документе не упомянуты игровые консоли.

Многие российские сервисы с сильной социальной составляющей исторически создавались как адаптации зарубежных, отмечает разработчик расширения для аналитики «ПроДзен» Игорь Торхов: «В итоге пользуются и теми, и другими, так как на разных площадках формируются отличающиеся друг от друга сообщества». Он уточняет, что многие ресурсы при этом так и не смогли создать «собственную активную аудиторию».

Юрий Литвиненко, Юлия Юрасова

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