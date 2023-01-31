Игры втихую

Российская игровая индустрия опасается ограничения доступа к сервисам лицензирования саундтреков и звуковых эффектов для разработки видеоигр. Этот вопрос, по данным “Ъ”, уже обсуждался в Минцифры. Компании сейчас в основном пользуются зарубежными Pond5 и Artlist, а в России подобных площадок мало. Пока разработчики, у которых есть юрлица и счета за рубежом, могут оплачивать иностранные лицензии, но с проблемой доступа могут сталкиваться начинающие, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минцифры 27 января провело совещание с представителями российских игровых компаний и профильных организаций, вошедших в состав профильного центра компетенций разработки (ЦКР, в их числе были представители VK и Института развития интернета), рассказал “Ъ” источник, знакомый с ходом обсуждения. По словам двух других собеседников “Ъ”, чиновники и участники рынка обсуждали проблемы, с которыми игровая индустрия может столкнуться из-за санкций, например, о возможном ограничении доступа к зарубежным средствам разработки, в частности, редакторам 2D и 3D-графики. В Минцифры отказались от комментариев.

По словам источника “Ъ”, близкого к VK, в числе проблем участники совещания также назвали отсутствие в России специализированных аудиостоков — сервисов, позволяющих покупать лицензии на композиции или звуковые эффекты, использующиеся в видеоиграх: «Студии, как правило, пользовались зарубежными сервисами, и неясно, что будет, если они потеряют возможность легально приобретать необходимые наборы звуков или саундтреки». Нелегальное же использование аудио, по его словам, закроет доступ к иностранным площадкам дистрибуции игр.

Российские игровые студии и IT-компании уже не раз обсуждали с представителями власти проблемы, возникшие у них вследствие военной операции на Украине, но вопрос про аудиостоки встал впервые. Весной 2022 года администрация президента (АП) проводила встречу с разработчиками игр — на ней, в частности, шла речь о риске потери доступа к игровым движкам (средствам разработки видеоигр) Unity и Unreal Engine (см. “Ъ” от 20 мая 2022 года). По данным “Ъ”, VK разрабатывает свой движок с расчетом на выпуск демонстрационной игры в 2025 году (см. “Ъ” от 19 ноября 2022 года).

Наибольшей популярностью в индустрии пользуются сервисы Pond5, AudioJingle, Artlist и Epidemic Sound, пояснил “Ъ” звукорежиссер одной из студий разработки. Ему не известны случаи, когда крупные проекты озвучивались без лицензирования стороннего аудио: «Наверняка есть независимые небольшие проекты, где автор записывает звуки, но сложную игру так не озвучить. Музыку можно написать самостоятельно, но лицензирование может ускорить процесс, а узнаваемые треки зададут необходимую атмосферу». От аудиофайлов для игр, по его словам, часто требуется, чтобы разные инструменты или составляющие звука были отделены друг от друга.

Российские компании, лицензировавшие аудио с зарубежных платформ, в 2022 году начали заключать договоры с отечественными площадками, уточнил гендиректор AV3.studio Павел Куделин. Среди них, по его словам, например, «Звукобаза». Иностранные сервисы, добавил господин Куделин, все еще технически доступны для лицензиаров из России, однако их услуги приходится оплачивать с иностранных счетов.

Библиотеки звуков, текстур, моделей и прочих компонентов для игр зачастую формируются вокруг инструментов, которыми пользуются разработчики, говорит глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников: «Магазины ассетов (готовых компонентов.— “Ъ”) есть на сайтах Unity и Unreal Engine, в магазине независимых игр itch.io». У многих студий, по его словам, нет проблем с покупкой компонентов, «так как у них уже есть иностранные юрлица», но с проблемами могут столкнуться начинающие разработчики: «Есть и бесплатные ассеты, но они скорее годятся для прототипов или любительских проектов».

По мнению эксперта, для решения проблемы издатели со структурами за рубежом могли бы закупать компоненты для малых разработчиков, а свой магазин звуков после разработки движка выглядит логичным для VK.

Юрий Литвиненко, Никита Королев