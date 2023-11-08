Путин подписал указ о передаче «Росатому» акций ДВМП, изъятых у Магомедовых

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации «Росатом» акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП; головная компания FESCO) в качестве имущественного взноса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Транспортная группа FESCO не уполномочена комментировать распорядительные акты государственных органов. FESCO работает в прежнем режиме, уверенно выполняя поставленные задачи»,— заявили в пресс-службе FESCO, сообщение передает «Интерфакс».

11 января Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства акции FESCO по иску Генпрокуратуры РФ к основателю группы компаний «Сумма» Заявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и нескольким физическим и юридическим лицам. В мае Мосгорсуд оставил решение первой инстанции без изменений.

1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам лишения свободы и назначил штраф по 2,5 млн руб. Они признаны виновными в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Подробнее — в публикации «Ъ» «Акциям присудили конфескацию».

Лусине Баласян