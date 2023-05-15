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Коммерсантъ FM
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Мосгорсуд подтвердил изъятие акций FESCO Зиявудина Магомедова

Московский городской суд (Мосгорсуд) постановил оставить без изменений решение первой инстанции об обращении в доход государства акций FESCO по иску Генпрокуратуры РФ к основателю группы компаний «Сумма» (владеет 32,5% акций FESCO) Заявудину Магомедову, Магомеду Магомедову и нескольким физическим и юридическим лицам, пишет «Интерфакс». По решению Хамовнического суда Москвы от 11 января в доход государства обратили обыкновенные бездокументарные акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (головная компания FESCO; ДВМП).

Зиявудин Магомедов

Зиявудин Магомедов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Зиявудин Магомедов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Иск был заявлен с целью обратить в доход государства акции FESCO, которые остались в коммерческом обороте после того, как доля Заявудина Магомедова была конфискована в рамках приговора по делу о преступном сообществе. В прокуратуре указывали, что изъятые акции ДВМП покупались на доходы, полученные в период, когда Магомед Магомедов был сенатором. Влияние в группе через подобные акции и влияние на операционную деятельность компании братья Магомедовы сохранили и скрыли при помощи подконтрольных лиц.

Ответчиками выступали братья Магомедовы, а также иные акционеры.

Суд арестовал эти активы, а также акции транспортных подразделений FESСO (Зиявудина Магомедова) — ООО УК «Транспортная группа ФЕСКО», доли в АО «Русская Тройка», АО «Портовый флот», ПАО ВМТП, «Порт Петровск» и др.

Как ранее сообщал «Ъ», теперь государство обязано продать пакет Зиявудина Магомедова. Потенциальными покупателями собеседники «Ъ» называют группу «Дело» и «Росатом».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Акциям присудили конфескацию».

Григорий Лейба

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