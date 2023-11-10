Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цена вопроса

Руководитель направления по работе с финансовыми институтами Б1 Геннадий Шинин о филиалах иностранных банков

Мы живем в эпоху трансформации геополитической структуры мира в более устойчивую, хочется верить, многополярность. Россия, безусловно, будет одним из важнейших экономических и политических центров нового многополярного мироустройства. Даже сейчас, в продолжающейся острой фазе трансформации и под непрекращающимся гнетом санкционного давления и угроз РФ развивает экономические отношения с большим количеством дружественных стран.

Геннадий Шинин

Геннадий Шинин

Фото: Группа компаний Б1

Геннадий Шинин

Фото: Группа компаний Б1

Инфраструктура, обслуживающая интересы участников международной кооперации,— кровеносная система экономики многополярного мира. Филиалы иностранных банков из дружественных стран в России наверняка в будущем станут элементом такой инфраструктуры.

Подготовка законодательной базы, которая даст возможность для иностранных банков открывать филиалы,— заблаговременный и стратегический шаг в оформляющиеся новые экономические реалии. Конечно, было бы ошибочно ожидать, что, как только закон примут, к нам выстроится очередь из иностранных банкиров. Но кто-то наверняка будет первым. Весьма вероятно, что первопроходцы будут действовать в контексте реализации политических договоренностей на высшем уровне. Приоткрытая дверь создаст путь в российское экономическое пространство для других игроков, которые могут активизироваться после завершения наиболее острой фазы геополитического конфликта.

Россия активно наращивает объем внешнеторговых операций с дружественными странами, отечественные производители строят хозяйственные связи с новыми поставщиками, а многие иностранные компании ищут возможности зайти на рынок и заместить конкурентов. Можно предположить, что реальным ключевым фокусом в деятельности иностранных филиалов станет обслуживание участников внешнеторговой деятельности и проведение расчетов в национальных валютах. Да и инвестировать в Россию иностранным партнерам будет чуть комфортнее, опираясь на собственную финансовую инфраструктуру.

Для физических лиц очень востребованной услугой могут стать переводы без открытия банковских счетов, причем как для трудовых мигрантов, так и для граждан России. Пока это фактически единственная услуга, которая, согласно законопроекту, будет доступна для физических лиц. В целом же от ритейлового рынка иностранные филиалы будут отрезаны. Именно поэтому иностранные филиалы не смогут создавать серьезных конкурентных рисков и угроз действующей банковской системе, оставаясь полностью комплементарными к ее расчетным функциям.

Безусловно, ограниченный функционал филиалов не позволит считать их полноценными финансовыми институтами, влияющими на ландшафт российской банковской системы. И есть много скептиков, которые на данном этапе не верят в значимый практический эффект от принятия законодательства, апеллируя к санкционным угрозам.

Вместе с тем это будет в некотором смысле историческое событие, ведь первые дискуссии о целесообразности открытия филиалов иностранных банков в России проходили более 20 лет назад в ходе переговорного процесса в рамках присоединения страны к Всемирной торговой организации. Успешность и эффективность законодательства, а также его практическую реализацию я бы все-таки предложил оценивать на более длительном историческом горизонте и в контексте необходимости для России и ее партнеров формировать новые экономические союзы.

Геннадий Шинин, руководитель направления по работе с финансовыми институтами Б1

На представительские доходы

На представительские доходы

Зачем российские банки расширяют зарубежную филиальную сеть

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...