Цена вопроса

Мы живем в эпоху трансформации геополитической структуры мира в более устойчивую, хочется верить, многополярность. Россия, безусловно, будет одним из важнейших экономических и политических центров нового многополярного мироустройства. Даже сейчас, в продолжающейся острой фазе трансформации и под непрекращающимся гнетом санкционного давления и угроз РФ развивает экономические отношения с большим количеством дружественных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Шинин

Фото: Группа компаний Б1 Геннадий Шинин

Фото: Группа компаний Б1

Инфраструктура, обслуживающая интересы участников международной кооперации,— кровеносная система экономики многополярного мира. Филиалы иностранных банков из дружественных стран в России наверняка в будущем станут элементом такой инфраструктуры.

Подготовка законодательной базы, которая даст возможность для иностранных банков открывать филиалы,— заблаговременный и стратегический шаг в оформляющиеся новые экономические реалии. Конечно, было бы ошибочно ожидать, что, как только закон примут, к нам выстроится очередь из иностранных банкиров. Но кто-то наверняка будет первым. Весьма вероятно, что первопроходцы будут действовать в контексте реализации политических договоренностей на высшем уровне. Приоткрытая дверь создаст путь в российское экономическое пространство для других игроков, которые могут активизироваться после завершения наиболее острой фазы геополитического конфликта.

Россия активно наращивает объем внешнеторговых операций с дружественными странами, отечественные производители строят хозяйственные связи с новыми поставщиками, а многие иностранные компании ищут возможности зайти на рынок и заместить конкурентов. Можно предположить, что реальным ключевым фокусом в деятельности иностранных филиалов станет обслуживание участников внешнеторговой деятельности и проведение расчетов в национальных валютах. Да и инвестировать в Россию иностранным партнерам будет чуть комфортнее, опираясь на собственную финансовую инфраструктуру.

Для физических лиц очень востребованной услугой могут стать переводы без открытия банковских счетов, причем как для трудовых мигрантов, так и для граждан России. Пока это фактически единственная услуга, которая, согласно законопроекту, будет доступна для физических лиц. В целом же от ритейлового рынка иностранные филиалы будут отрезаны. Именно поэтому иностранные филиалы не смогут создавать серьезных конкурентных рисков и угроз действующей банковской системе, оставаясь полностью комплементарными к ее расчетным функциям.

Безусловно, ограниченный функционал филиалов не позволит считать их полноценными финансовыми институтами, влияющими на ландшафт российской банковской системы. И есть много скептиков, которые на данном этапе не верят в значимый практический эффект от принятия законодательства, апеллируя к санкционным угрозам.

Вместе с тем это будет в некотором смысле историческое событие, ведь первые дискуссии о целесообразности открытия филиалов иностранных банков в России проходили более 20 лет назад в ходе переговорного процесса в рамках присоединения страны к Всемирной торговой организации. Успешность и эффективность законодательства, а также его практическую реализацию я бы все-таки предложил оценивать на более длительном историческом горизонте и в контексте необходимости для России и ее партнеров формировать новые экономические союзы.

Геннадий Шинин, руководитель направления по работе с финансовыми институтами Б1