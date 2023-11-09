Регулятор с ограничительными рисками

Технологиям искусственного интеллекта (ИИ) в России без помощи государства не обойтись, следовало из заявлений, прозвучавших в среду на пленарном заседании форума Finopolis — но банкиры считают важным и не зарегулировать эту сферу. Так, по мнению главы Сбербанка Германа Грефа, жесткий подход в вопросах регулирования фактически убил развитие ИИ в Европе. Курирующий развитие технологии в российском финсекторе ЦБ не собирается в поход на ИИ «огнем и мечом», предлагая использовать риск-ориентированный подход к его регулированию, банки же надеются на то, что развитие ИИ получит и финансовую господдержку — например, в виде госзаказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники Finopolis разошлись в пожеланиях к развитию искусственного интеллекта в банках — но сошлись на том, что подход Банка России к его регулированию взвешен и разумен

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Участники Finopolis разошлись в пожеланиях к развитию искусственного интеллекта в банках — но сошлись на том, что подход Банка России к его регулированию взвешен и разумен

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вчера на пленарной сессии форума Finopolis «Искусственный интеллект: путь к общему благу или дорога к рабству?» глава Сбербанка Герман Греф заявил, что для лидерства РФ в этой технологии государство прежде всего должно не зарегулировать ее. «От государства очень многое зависит, в особенности если государство начинает регулировать, поэтому первое и самое главное — это постараться эту сферу не зарегулировать, это самое большое, что государство может сделать»,— сказал он, отметив разумную концепцию Банка России, изложенную в недавно опубликованном консультативном докладе о применении ИИ на финансовом рынке и основанную на риск-ориентированном подходе к использованию технологии.

Герман Греф ссылался в своем выступлении на примеры США и Китая, где создаются все условия для развития ИИ без «перерегулирования», а также на опыт Европы, где жесткий подход к регулированию фактически убил развитие ИИ. «Крупные компании стараются релоцироваться куда-то за пределы юрисдикций Евросоюза. Нам очень важно этого не повторить»,— настаивал банкир. По его словам, публикации генеративных моделей Сбера и «Яндекса» уже вызвали внимание прокуратуры — поводом стало то, что нейросеть Сбера на флаг России добавила купола собора Василия Блаженного, а депутаты посчитали это «издевательством над нашими национальными флагами»; из-за вызванной этим донастройки работы ИИ модель Сбера потеряла 12% в креативности и точности. «Хорошо, что прокурор такой современный попался, с чувством юмора, все изучил и, слава богу, нас никуда не привлекли. Он говорит: “Ребята, давайте, идите работайте, но будьте поаккуратней”»,— рассказал господин Греф.

О защите и поддержке государства говорил и глава ВТБ Андрей Костин. «Меры косвенной поддержки, меры в виде заказов на ключевые вещи, я думаю, надо делать,— сказал он, пояснив: — На развитие технологий необходимы гигантские деньги, нам (банкам.— “Ъ”), конечно, тоже надо объединяться, в этом тоже роль государства может быть». Впрочем, господин Костин тут же попросил у главы Банка России Эльвиры Набиуллиной регуляторных послаблений для IT-вложений финсектора, сославшись на то, что бюджет ВТБ на следующий год — 160 млрд руб., значительная часть из которых — расходы на ИИ: Сбербанк уже зарабатывает на ИИ больше, чем тратит, ВТБ же пока этой стадии не достиг, «мы вкладываем и вкладываем». «Эти вложения считаются нематериальными активами и должны вычитаться из регуляторного капитала. Даже европейский надзорный орган, который особенно известен как “удушитель” банковского сектора в Европе, он и то предлагает рассрочку на три года. Мы пока не можем добиться от Центрального банка сдвижки по этой теме»,— посетовал банкир.

Впрочем, базовые ответы на тревоги банкиров были даны еще до того, как они прозвучали — в заявлении Эльвиры Набиуллиной: хотя развитие ИИ и связано с рисками, ЦБ не собирается «идти огнем и мечом на искусственный интеллект», а сосредоточится на поиске «золотой середины — чтобы создать стимулы для развития этой технологии, но и защищать граждан». Намереваясь «использовать так называемый риск-ориентированный подход», глава ЦБ полагает, что с частью рисков, особенно на первом этапе, справится рынок — с помощью саморегулирования. Жесткое же законодательное регулирование отдельных аспектов может потребоваться — «но его надо вводить только после тщательного анализа рисков и после консультации с рынком». «Я думаю, что мы все это будем обсуждать с правительством»,— отметила она.

Венера Петрова