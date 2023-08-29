В Новом Уренгое построят самую большую школу искусств на Ямале

В микрорайоне Южный в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) началось строительство школы искусств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа. Площадь нового учреждения составит почти 12 тыс. кв. м.

По данным правительства, школу смогут посещать 1140 учеников. У учреждения будут два уровня — подготовительное и предпрофессиональное. Будут открыты музыкальное, хореографическое, театральное, художественное отделения, а также отделение резьбы по дереву и кости.

Первый этаж школы будет оборудован для посещения детей от одного года до трех лет с родителями. Дети от трех до шести с половиной лет смогут учиться без сопровождения взрослых. На втором этаже разместят творческие мастерские, классы и студии. На третьем и четвертом — кабинеты песочной анимации, индивидуальных занятий, компьютерные классы и отделение живописи.

Полина Хабарова

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