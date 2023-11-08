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Коммерсантъ FM
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Житель Ростовской области арестован за попытку поджога военкомата

Морозовский райсуд Ростовской области арестовал на два месяца местного жителя Ивана Свистова, который подозревается в попытке поджога военкомата. Действия мужчины следствие квалифицировало как хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ), ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

«Органами предварительного следствия установлено, что 6 ноября 2023 года Свистов бросил бутылки, наполненные самодельной зажигательной смесью, в окно здания военного комиссариата Морозовского, Милютинского, Обливского и Советского районов в городе Морозовске Ростовской области»,— говорится в сообщении на сайте Морозовского райсуда.

По данным издания «Блокнот», попытка поджога военкомата в Морозовске была неудачной, брошенные мужчиной бутылки даже не разбили окно. Согласно одной из версий, подозреваемый мог пойти на преступление из-за действий телефонных мошенников.

Александр Кислов

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