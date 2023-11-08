Ларьки ждет туманное будущее

Госсовет Удмуртии подготовил законодательную инициативу о запрете продажи вейпов в киосках. Одна из причин — увеличение количества точек, торгующих вейпами, и продажа устройств несовершеннолетним. По наблюдениям экспертов, спрос на вейпы увеличился, а потребители «помолодели». Но уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Александр Прасолов считает, что кроме запретов, необходимо усиливать и стимулирующие меры для бизнеса. По мнению юристов, запрет на продажу в киосках существенно не изменит положение дел предпринимателей, но увеличит появление контрафактной продукции.

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В Удмуртии планируют запретить продажу вейпов в киосках. С такой инициативой на стратегической сессии «Единой России» вышел председатель постоянной комиссии госсовета республики по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов. «Эта проблема становится все актуальнее с каждым годом. По оценкам экспертов, количество ларьков с вейпами только в Ижевске составило около 60 шт. По другим городам и районам республики — еще около 50 шт. Ларьки с подобными вывесками не красят наш город, а главное — в них продают курительные смеси, в том числе школьникам. Считаю, нужно запретить продажу вейпов в подобных торговых точках по всей Удмуртии. Поскольку ни огромные штрафы, ни прочие наказания, которые приняты на федеральном уровне, продавцов курительной гадости не пугают, надо ужесточить ограничительные меры на уровне региона»,— заявил господин Мухамедзянов. Он подчеркнул, что глава Удмуртии Александр Бречалов данное предложение поддержал и поручил начать работу над соответствующим законопроектом.

В связи с мораторием на проверки бизнеса на 2023 год законность торговли вейпами в киосках не проверяется, добавил Наиль Мухамедзянов. «Считаю, что в этой работе делается далеко не все, чтобы минимизировать влияние такой продукции на наших жителей и, в первую очередь, детей и молодежь. Именно поэтому и появилась инициатива об ужесточении требований. В предложенной инициативе есть только запрет на продажу вейпов в киосках, пока что региональное законодательство позволяет регулировать только этот момент»,— сказал он.

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Бизнес-омбудсмен Александр Прасолов называет понятной инициативу законодателей: вейпы вредны для здоровья, сокращение точек продаж призвано снизить потребление. «Однако, кроме запретительных мер, необходимо усиливать и стимулирующие меры для бизнеса, готового предложить альтернативу, направленную на укрепление здоровья, занятие спортом, пропаганды здорового образа жизни. Параллельно запретам на торговлю вейпами можно увеличивать налоговые льготы для спортивных направлений работы бизнеса. Бизнес сможет приспособиться к новым условиям, только необходим переходный период для перенастройки деятельности»,— прокомментировал господин Прасолов.

Член Ассоциации юристов России Наталья Глебова отмечает, что в настоящее время спрос на вейпы увеличился, а потребители «помолодели».

«Несколько примеров относительно продажи данного продукта: во-первых, родители покупают вейп, а далее своим несовершеннолетним детям отдают это изделие, считая, что лучше они сами его купят, нежели они будут курить сигареты. Во-вторых, в школе ученики продают эти вейпы друг другу. То есть сам по себе запрет продаж в киосках существенно не изменит положение дел предпринимателей, скорее всего, они будут другим способом выходить из ситуации»,— отметила эксперт.

Одно из наказаний, которое грозит за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления никотиносодержащей продукции, — штраф по КоАП РФ от 2 до 7 тыс. руб. «Считаю такие ничтожные штрафы — это “плевок” в сторону системы. Они лишь создают видимость озабоченности сложившейся ситуацией. Если серьезно рассматривать эту проблему, то жесткие запреты не принесут плоды, так как очень хорошо об этом говорит фраза “запретный плод сладок”. Будет большое появление нелегальной (контрафактной) продукции непонятного качества»,— заключила госпожа Глебова.

Юрист и управляющий партнер адвокатского бюро «Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин обращает внимание, что согласно федеральному законодательству об охране здоровья граждан от последствий потребления никотиносодержащей продукции, торговля вейпами разрешена только в магазинах и павильонах, а понятие «киоски» не используется.

«В законе подробно описано, что такое магазин, что такое павильон. Киоск не попадает под описание ни того, ни другого. Исключением является только одна ситуация — если в населенном пункте вообще нет ни магазинов, ни павильонов. В любом случае, продавец в киоске не вправе продавать курительную продукцию детям, как и продавец магазина или павильона. Также запрещена продажа для всех возрастов жидкостей, в которых концентрация никотина больше, чем 20 мг/мл»,— рассказал эксперт.

Кроме того в любой торговой точке действует запрет на выкладку и демонстрацию продукции, то есть все эти смеси и устройства не должны «смотреть» на покупателей сквозь стекла киоска, говорит господин Матюнин. «Информация о товаре должна излагаться с учетом требований к шрифту, без картинок, а показывать товар можно только после ознакомления с информацией. Таким образом, запрет на продажу вейпов через киоски логично вытекает из действующего законодательства и должен быть применен по всей России»,— подчеркнул он.

Татьяна Колегова