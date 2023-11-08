Активам подбирают нужный механизм

В США готовят механизм передачи конфискованных российских активов Украине, очередной законопроект поддержал комитет Палаты представителей. Документ подготовила группа демократов и республиканцев в июне 2023 года. Он предусматривает «выделение дополнительной помощи Киеву при использовании активов, конфискованных у Центробанка, и других суверенных активов РФ». Прецеденты в США уже были: в мае генпрокурор США Меррик Гарланд одобрил перевод Украине $5,5 млн бизнесмена Константина Малофеева, эти деньги были заморожены в 2014-м, а затем конфискованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst/Pool, Reuters Фото: Jonathan Ernst/Pool, Reuters

Зачем же нужен отдельный механизм? Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова отметила, что он упростит такую практику: «Активы должны быть задействованы в каком-то преступлении по обходу санкций. Должно вестись следствие, в рамках которого они идентифицируются, и принимается решение об их конфискации.

Если это уже произошло, то вернуть их, как в случае с заблокированными, будет нельзя. Согласно американскому законодательству, конфискованные активы переходят в госбюджет. Но государство может распорядиться, как в дальнейшем ими воспользоваться.

Так это было с Ираком. По сути, сейчас США предполагают использовать тот же самый механизм.

Что касается средств Константина Малофеева, то это было сделано в части конкретного дела. А здесь они хотят перевести это правило из частного в общее, то есть любые конфискованные российские активы будут переданы Украине.

Вместе с тем сейчас этот билль согласовал только профильный комитет. Но все равно должно быть общее согласие по единому тексту у обеих палат парламента. Только после этого он будет передан президенту, который тоже может использовать право вето».

Механизмы конфискации российских активов разрабатывали и в ЕС, но там так и не нашли законных оснований для этого, сообщал Bloomberg. Не исключено, что и в США законопроект не пройдет следующие этапы, ведь суверенная собственность там защищена отдельными законами, подчеркнул партнер BGP Litigation Сергей Гландин:

«В Америке краеугольным камнем правовой системы является абсолютное уважение права частной собственности. Более того, оно охраняется профильным законом 1976 года об иммунитетах иностранного государства.

Собственность, принадлежащая суверенному государству, может быть каким-либо образом конфискована в суде только при условии, что оно вошло в так называемый список стран-спонсоров терроризма.

В него, как мы знаем, Российская Федерация пока не внесена».

В свою очередь, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация активов России обернется последствиями для всей мировой финансовой системы. А в Кремле пообещали ответить на подобные действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Это незаконно. Это противоречит всем возможным правилам. Разумеется, это будет оспариваться, причем бессрочно. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется. Будем прорабатывать и ответные меры. Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, чтобы наилучшим образом соответствовать нашим интересам».

В законопроекте США речь идет и о «международном компенсационном механизме» для кооперации с другими странами в деле передачи Украине заблокированных российских активов. Америка, указано в документе, должна будет добиваться создания такового.

Западные страны считают, что Россия сама должна помогать Украине финансово, об этом говорится в новом заявлении G7. Ее участники оставят активы замороженными до тех пор, пока Москва не согласится выплачивать компенсации за ущерб, нанесенный в ходе боевых действий.

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Иван Корякин